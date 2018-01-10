【港股早評】外圍市況再破頂 大市高度無難度

美國股市又再次高收，又再次創新高，看來今年內美國股市又再是一個好年。道瓊斯指數會否高見26000點？相信只是時間問題。當然還是要重覆昨早的文章內其中一句，就是危機往往在人們最興奮時出現，因為在此時此刻，往往失去對問題的警覺性，當問題一發生，不排除會變得手忙腳亂。屆時便會由一個不大不少的問題，逐步轉變為危機。不是希望在此作危言聳聽，但是希望投資者要有居安思危的思識。

雖然不少人口中會不時吐出「居安思危」這四個字，但是多少人會將這四個字的意思植根在腦海內。否則「這次不一樣」的說法，便不會不時在不少市場人士中流傳。實際上「這次不一樣」的說法根本是不存在，反而是在每次危機爆發時，引發危機的因素是相當類近，同時在危機爆發時，人們的反應均是類似。因為當問題尚未爆發，「這次不一樣」的想法總是掛在咀邊。

近日筆者在撰寫有關港股的文章時，看到大市每日均上升，已經連升11日，情況與2007年10月底前，大市創歷來新高的情況類近。當時基本上在文稿的首一﹑兩段，均有提及今日大市又再創新高。大市再錄得升幅，投資者當然感到高興，可是這種樂觀情緒會否麻痺個人對周邊環境轉變的能力。結果當日有多人會在高位時，察覺到市況出現變化時便作出調整？

當然在往後一段時間，而在金融危機尚未爆發前，已有「大孖沙」對旗下投資者組合作出調整。投資者可以留意「大孖沙」的舉動，就旗下投資組合作出調整。

那麼投資者在現階段應該如何作出部署？加注則肯定不建議，今日已有基金經理在友報的專欄內指出，會考慮增持現金。此說法或許難以狻獲得大部份投資者認同，畢竟目前大市走勢可以說是處於一片欣欣向榮的局面，有分析員更指出，大市再次破頂只是時間問題，惟不等於投資者要「all in」在股市，更何況隨著大市連升多日，若投資者旗下倉位多以藍籌股為主，相信已增值不少。就算投資者減持部份投資，並將資金轉投入其他投資時，相信總會有多餘資金。與其作出部份無必要的投資，倒不如先將資金保留，再伺機行事。同時亦相信大市可以破頂，但之後會否出現調整則屬未知數。所以留一留，守一守吧。

至於今日大市高開相信並無難度，並相信今日可以創下連升12日，歷來最長升市紀錄。此刻仍是多留意科技股﹑內險股及內房股吧。

2018年1月10日上午9時2分

文﹕張偉倫

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