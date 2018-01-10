中國山東高速金融(00412-HK)委託國金證券管理5.5億投資

中國山東高速金融(00412-HK)公布，公司間接全資附屬公司Safe Castle與管理人國金證券(香港)訂立全權委託投資管理協議，據此，Safe Castle同意委任管理人，而管理人則同意獲委任為管理人，以管理人身分向Safe Castle提供投資管理服務。於全權委託投資管理協議日同日，Safe Castle已作出投資額。

Safe Castle於全權委託投資管理協議日期將投資額存入全權管理賬戶的金額為5.5億港元。管理人具全面酌情權按照全權委託投資管理協議的條款管理投資額。投資額如有增加，公司將根據適用上市規則作適當的披露。投資額不設上限或下限。

Safe Castle訂立全權委託投資管理協議的主要目的為提升現有備用資產所得收入。此外，Safe Castle亦可靈活按其要求贖回投資組合。上述種種有助Safe Castle從其現金盈餘獲取穩定收入，同時保持Safe Castle的流動資金狀況。

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