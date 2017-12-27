柯文哲三週年成績單 民眾有感嗎？(林麗玉製作的新聞專題)

柯文哲上任滿三週年，打出「進步價值、光榮城市」！

柯文哲說：「我們每天準時上工，最大目標就是建立新的政治文化，留下可長可久制度，讓臺北成為宜居城市！」「延宕 18 年的環南市場改建開工了，延宕更久的忠孝橋引道也拆除了，原本是選舉口號的軸線翻轉，也終於實現！」

柯文哲打出老舊市場改建開工、西區門戶計畫軸線翻轉的三週年成績單，場外卻有大批的公民團體鬧場，痛批柯文哲上任滿三年，柯文哲的改變成根本是向財團靠攏，除了大巨蛋變爛蛋，三週年口號「進步迎接光榮」政績，是犧牲新北投車站、西區門戶的三井倉庫、南港瓶蓋工廠等文化資產換來的假進步。

松菸護樹催生志工團發言人游藝痛批：「北流是犧牲南港瓶蓋工廠的文資換的，柯市府說民間團體提的換地方案，柯市府說不行，全部座一些公園騙人家，這不是很荒謬的事，為什麼一開始不先換地，一開始不接受公民團體提案，柯市府的

改變成真，現在根本是向財團靠攏，有多少的文化資產，正因為柯市府向財團、地主靠攏，都將文化資產犧牲掉了！為什麼一個貪腐的地標 (大巨蛋)，佔據我們的城市，這是光榮城市該有的作為嗎？」

抗議口號：「柯 P 就任三週年，毀樹滅蹟護巨蛋!」

除了文資團體痛批，柯文哲選前文資承諾跳票，柯文哲處理民眾的陳抗事件，柯文哲選前口號，要推倒政治高牆，現在卻因為勞團的上街抗議，柯市長改口要拉高行政機關圍牆，不禁令人想問，柯市長怎麼變成了兩套標準。

柯文哲說：「中央政府的物理硬體改善，圍牆鐵欄杆是否要拉高？」

另外檢視柯文哲上任三年跳票的重大施政，跳票的重大施政，還有公宅政策，從選前柯文哲打出四年完工 2 萬戶，施政這三年公宅完工戶數不斷下修，變成 4 年完工、加開工只有 1 萬 2 千戶。柯文哲說：「與居民的溝通需要花一點時間，還有社福設施吃掉部分空間。而且政策發現不對就一定要調整，明年元旦，市府則會推出分級租金、包租代管，讓台北市 3 萬 6 千戶空屋可以釋出，不過能不能有成效，還有很大的努力空間。

柯文哲的公宅政策跳票，將原因推給居民抗議、社福設施吃掉部分空間。另外柯文哲選前說好的公私托比例要達七比三，也是確定跳票。議員潘懷宗說出市井小民的心聲：「跟中樂透一樣難，北投劉小姐說，公幼增加太少，到底粥給了誰？誰能感受到政府德政？」

柯文哲對於自己的公幼政策跳票，改口「革命分階段」，市府未來目標，是希望讓私幼轉型為非營利幼兒園，再來補貼非營利與公幼的收費相同。

柯文哲的施政三週年成績單，儘管打出「進步價值、光榮城市」的口號，但這份自己做的成績單，民眾是否有感才是重點，包括民眾有感的公宅、公托比增加，柯文哲選前承諾一一跳票，有媒體幫柯文哲做了三週年民調，竟有 27% 民眾對於柯文哲的施政無感，儘管柯文哲強調，自己不走過去政治人物盡做一些不切實際政治亮點的老路，不過選前口口聲聲說，不要舉辦一次性活動，但明年選舉年，市府的一次性活動預算卻越編越多，包括跨年晚會、河岸音樂季、臺北燈節規模越辦越大，柯市府的進步價值，光榮城市，似乎還距離民眾的感受，還有一段差距。