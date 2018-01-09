〈富邦金投資策略〉鴻海搶進金融科技 韓蔚廷喊話「合作」做大市場大餅

鴻海在大陸大舉進軍「金融科技 (Fintech)」，富邦金控 (2881-TW) 總經理韓蔚廷今 (9) 日表示，金融業不怕挑戰，最好是有像鴻海這麼大的品牌進入金融科技領域，可與金融業合作，一起做大金融科技市場大餅。

富邦金今天宣布推出 2018 年度形象廣告「正向轉動世界」，邀請舉重金牌國手郭婞淳、富邦悍將棒球隊林哲瑄等人入鏡，富邦金表示，形象廣告去年 12 月 28 日起在富邦金 YouTube 頻道上線，目前點閱率已破 240 萬、在臉書創造了超過 160 萬觀看次數，即日起電視廣告也將正式上線。

韓蔚廷在形象廣告發布會後接受媒體訪問，談到金融科技，他說，政府的金融監理沙盒條例已過關，富邦金不會缺席，會送件申請參加金融監理沙盒實驗，積極發展金融科技。

此外，鴻海富士康旗下 100% 持股的「富金通」主攻供應鏈金融，「富金富」則主攻個人金融，推出「富寶袋」和「富分期」App 服務，以製造業龐大的金流優勢，先後設立富金通、富金富等金融平台，雙管齊下推動金融科技應用布局，藉此打造新金融帝國。

面對鴻海也進軍金融科技，韓蔚廷表示，金融業不怕挑戰，不擔心鴻海來搶市場，反倒是最有像鴻海這麼大的品牌進入金融科技領域，，可以可與金融業合作，一起做大金融科技的市場大餅。