富邦金EPS王蟬聯九連霸 國泰金奪去年獲利王

富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 獲利王競逐成績今 (9) 日揭曉，富邦金 2017 年全年自結稅後純益達 537.77 億元、年成長 11.1%，雖然整體純益輸給國泰金的 567.7 億元，但富邦金去年每股純益 (EPS) 大賺 5.15 元，仍優於國泰金的 EPS 4.48 元，蟬聯金融股九連霸寶座紀錄。

富邦金控去年 12 月自結稅後純益 31.09 億元，全年自結稅後純益達 537.77 億元，年成長 11.1%，每股純益 (EPS) 為 5.15 元。富邦金總經理韓蔚廷今日表示，今年度預算董事會還沒通過，但他看好今年景氣，認為有利於金融業發展，金融業獲利有機會持續成長。

韓蔚廷進一步表示，今年開春以來，新台幣匯率狂升，對於擁有大量海外投資部位的壽險公司來說，壓力不輕，富邦人壽將進一步拉升避險部位，預計拉高到超過 9 成，避險成本進一步增加，去年富邦人壽的避險成本已經增加到 150 個基點水位，今年可能到 200 點之上。

不過對銀行來說，銀行受惠信用成本降低，今年獲利展望相對看好。

富邦人壽 2017 年 12 月稅後純益達 23.42 億元，年成長 3%。累計 2017 年全年稅後純益為 323.22 億元，較 2016 年成長 13%。累計 2017 年初年度保費收入（First Year Premium）達 1745 億元；總保費收入（Total Premium）為 5154 億元，年成長 4%。

台北富邦銀行 2017 年 12 月稅後純益 7900 萬元，主要受放款成長帶動提存增加，及淨手續費收入因年底季節性因素成長動能趨緩所致。累計 2017 年全年稅後純益為 166.79 億元，年成長 16%，主要受惠淨利息收益和投資收入穩健成長。資產品質維持穩健，截至 2017 年 12 月底逾放比率為 0.17%，備抵呆帳覆蓋率為 765%。

展望今年投資，韓蔚廷表示，富邦人壽目前海外投資仍是以固定收益為主，今年勢必受到整體環境利率走揚影響。

至於是否考慮增加投資不動產或股市，韓蔚廷指出，海內外的不動產投資機會都有在看，租金投報率將是評估重點。股市部分，富邦人壽目前投資台股比重維持在 7%，暫無調整國內股市投資比重的規劃，以可運用資金約 3.6 兆元計算，富邦人壽投資台股預期維持在約 2500 億元水準。