〈宏達電轉運〉新機準備上路 中階機先為U12暖身

宏達電 (2498-TW) 今年迎來轉機，布局已 2 年多的虛擬實境 (VR) 可望擴大市占，新推出的 Vive Focus 在中國銷售傳出佳績，在智慧手機部分也是積極準備中，預計在 1 月 15 日發表中階新機，市場推測應是 U11 Eyes，預先為今年的旗艦機 U12 暖身，加上手機部分團隊出售給 Google 的交易可望在首季完成，本業加業外收益今年業績表現可期。

近年來宏達電在智慧手機的布局上不再走以往的機海策略，今年也將是精兵布局，產品線將含蓋高中低各價格帶，每款產品的銷售週期也將互相銜接，今年開春將先以中階機暖身，市場預期 U11 Eyes 將正式問世。

另外，年度旗艦機 U12 渲染圖也在科技網站上曝光，市場推測新機將採全螢幕、極窄邊框設計，搭載高通 S845 處理器，主相機雙鏡頭，5.7 吋螢幕，支援 4K 超高畫質，另外還有指紋辨識，新一代 Edge Sense 側邊觸控技術等，不過，相關規格傳聞仍未獲得證實。

CES 2018(美國消費性電子展）1 月 9 日將登場，宏達電董事長王雪紅領軍參展，據指出，將親自在展覽攤位上主持活動宣傳自家 Vive 產品。

宏達電在 VR 布局已久，今年將可望擴大市占，進軍一體機 VR 市場的 Vive Focus 在中國銷售傳出佳績，另外，國外網站 MediaPost 報導，根據高階虛擬實境裝置（VR）平台 Steam 最新調查， Vive 在高階 VR 裝置市場領先，市占率約 47.26% 取得第一，臉書 Oculus Rift 市占率 46.14% 居次。

宏達電今年迎來轉機，今 (4) 日股價開高走揚，早盤以 75 元開高，盤中衝達 76.5 元，漲幅逾 3.36%。