李慧芬：7.50元之下買入建設銀行(00939-HK) 目標8.50元

踏入2018年第一季度，中國資本市場將迎來兩大逆風，包括房地產行業銷售和投資持續放緩，以及在收緊監管情況下利率高企。此外，由於商品價格上漲，未來的通脹問題日益受到關注。

在內地經濟增長放緩的背景下，2018年CSI300指數及MSCI中國指數企業盈利增長將分別為8%及12%，較2017年的19%及16%的升幅將會減慢。雖然內地經濟放緩是漸進及溫和的，但將限制市場上升幅度。在此消彼長的情況下較看好內地銀行。

中央經濟工作會議早前指出未來三年重點防控金融風險，相信內地今年流動性及監管收緊仍會持續。預料吸存能力較強，例如四大內銀，其資金來源會較穩定及便宜，因此基本面相對佔優，估值溢價可較同業擴闊。

筆者首選建設銀行(00939-HK)。因為《証券時報》報道，海航集團與建設銀行海南省分行於去年底簽署住房租賃業務戰略合作協議，支持海航集團旗下的住房租賃業務。據協議，建行將發揮金融全牌照優勢，為海航集團住房租賃等業務提供全方位金融服務。海航集團下屬海航實業未來五年將提供價值不低於160億元人民幣的長租公寓類資產與建行合作。

投資者可於7.50元之下買入建設銀行，獲利目標8.50元。

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