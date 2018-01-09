台新銀行運用數據科技 讓信貸成交率翻5倍

將消費者的行為軌跡透過數據分析運用到產品銷售或客戶服務，這已成為多數產業運作的顯學，特別是對金融服務而言，隨著金融科技的發展，大數據分析的運用對金融業者更顯重要。台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行就運用數據科技，讓信貸成交率翻 5 倍。而且台新銀行還成為唯一獲得 IDC 亞太區數位轉型獎的台灣銀行業者。

台新銀行客群經營處副總經理史筱平表示，台新銀行透過數據科技運用了解客戶實際生活圈，為客戶提供個人化服務，並將優惠資訊精準提供給潛在目標客戶，大幅提高進件率、成交率與成交金額，以信用貸款行銷專案為例，台新銀行將簡訊、EDM 的行銷通知寄送對象區分為「一般名單」，及運用數據分析找出近期有資金需求的「潛力名單」，在發送行銷通知後，潛力名單的成交率、成交金額分別為一般名單的 5 倍及 6 倍，標籤名單的運用除了降低溝通成本外，也達到客戶滿意度提升的效果。

史筱平表示，台新銀行運用數據分析「全視角客戶圖像」了解客戶，可在幾分鐘之內完成客戶圖像分析，提供客戶及時、精準、有溫度的個人化產品和服務。

史筱平強調，台新銀行將持續數據運用布局優化用戶體驗，從網路平台線上經營到線下臨櫃理財與客服中心，將不斷透過新的數據分析技術，系統化了解客戶對於金融產品或服務的需求。

台新銀行致力於強化數據科技的運用，近日 IDC（國際數位通訊）首屆數位轉型獎評選，台新銀行就從跨產業中脫穎而出，獲得「亞太區數位轉型領導者—訊息與數據轉型獎」，不僅是國內唯一獲獎的金融業，也打敗亞太區其他國家入圍者，表現相當亮眼。