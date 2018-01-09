群創Q4營收791億元，季減0.5%，法人估單季EPS 0.6元

【財訊快報／巫彩蓮報導】群創 (3481) 公佈 12 月營收 270 億元，月減率 1.1%，年減率 15.9%，大尺寸單月合併出貨量 1058 萬片，月減率 0.2%，中小尺寸出貨量 2589 萬片，月增率 9.4%，第四季合併營收 791 億元，季減率 0.5%，年減率 11.5%，將在 2 月 9 日召開法人說明會公布第四季財報，反映 TV 面板跌價，法人推估群創毛利率由第三季 2 成左右，降到 16.5% 左右，單季每股盈餘降到 0.6 元，全年每股盈餘約 3.88 元。去年 7 月之後，TV 面板報價轉跌，然而手機有 18:9 產品，加上車載接單明朗，中小尺寸產品表現優於大尺寸面板，群創把竹南的 6 代廠由 TV 面板轉作 IT 面板、中小尺寸面板並去瓶頸化，把 6 代廠月產能約 2-4 萬片轉做手機面板。



第四季群創大尺寸面板合併出貨量持穩 3052 萬片，季增率 2.8%，符合法人說明會中預期出貨量持平的預期，其預估平均出貨單價 (ASP) 季減率 5%；至於中小尺寸產品合併出貨量共計 7370 萬片，季減率 3.1%，亦較法人說明會中預期季減率 7-9% 來得佳，不過中小尺寸產品線組合較佳，ASP 季增率 7-9%。



群創第三季毛利率 20.3%，營利率 13.7%，稅後盈餘 87.5 億元，季減率 27%，每股盈餘為 0.88 元，累計前三季稅後盈餘 327.33 億元，每股盈餘 3.27 元，全年合併營收 3292 億元，年增率 14.7%，大尺寸全年合併出貨量共計 1 億 1619 萬片，年增率 5%，中小尺寸合併出貨量共計 2 億 7078 萬片，年增率 20.4%。



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