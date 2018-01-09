聚陽「質量併進」策略，今年營收追求雙位數成長

【財訊快報／李娟萍報導】聚陽 (1477) 董事長周理平指出，品牌客戶庫存降低，訂單逐漸回溫，預期今年聚陽在「質量併進」策略下，營收追求雙位數成長。周理平在接受記者專訪時指出，對今年景氣展望感到樂觀，但也提出他對匯率的憂慮。



新台幣兌美元匯率在今年一開年即急升，促使聚陽對匯率估算更為保守，周理平說，該公司對 2018 年新台幣升值幅度的估算，已由原本的 2%-4%，提高至 5%-6%。



周理平表示，聚陽去年上半年為了維持工廠生產量，較強調「追量」，以致於一些虧損的訂單，也咬牙承接，但去年下半年之後，市場景氣已經回升，今年可以適度調整策略，採取「質量併進」，賠錢的訂單就不會再接，將有利於公司毛利的提升。



在新客戶的部分，聚陽也以高質量優先，產品屬性則以運動性及流行性雙管齊下，分散布局。周理平觀察，從新接訂單狀況來看，客戶的採購預算已回復正常，從感恩節、耶誕節到新年，市場買氣不錯，2018 年景氣可望優於 2017 年，將鼓舞品牌客戶繼續下單的信心。



整體而言，周理平認為，紡織成衣市場各項因素偏向正向，惟匯率問題是一大變數，去年新台幣升值逾 8%，侵蝕成衣廠獲利，今年希望匯率干擾因素能減少。而客戶持續以打折帶動買氣，降價是客戶下單的條件之一，聚陽在同業成本競爭上，依然面臨挑戰。



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