富邦金去年稅後盈餘537.77億元、年增11.1%，EPS達5.15元

【財訊快報／陳品親報導】富邦金 (2881) 公布去年獲利自結數，全年稅後盈餘達 537.77 億元，年增 11.1%，EPS 為 5.15 元。而去年 12 月單月稅後盈餘則為 31.09 億元，單月 EPS 0.3 元。富邦金旗下的富邦人壽去年 12 月稅後盈餘達 23.42 億元，年增 3%，累計全年稅後盈餘為 323.22 億元，年增 13%；累計全年初年度保費收入 (First Year Premium) 達 1,745 億元；總保費收入 (Total Premium) 為 5,154 億元，年增 4%。



北富銀則受放款成長帶動提存增加，及淨手續費收入因年底季節性因素成長動能趨緩影響，去年 12 月稅後盈餘 7,900 萬元。受惠淨利息收益和投資收入穩健成長，去年全年稅後盈餘為 166.79 億元，年增 16%。截至去年 12 月底逾放比率為 0.17%，備抵呆帳覆蓋率為 765%，資產品質維持穩健。



富邦產險去年 12 月稅後盈餘為 2.6 億元，累計全年稅後盈餘 35.96 億元，年增 15%。承保業務及投資績效均維持穩健，去年簽單保費收入年增 9%。



富邦證券去年 12 月稅後盈餘 7.56 億元，主要受惠交易相關收入成長強勁。累計去年全年稅後盈餘 27.98 億元，年增 86%，主要受惠去年市場成交量年增 39%，以及富邦證券經紀市佔率提升，使富邦證在經紀及承銷業務的獲利皆有成長。







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