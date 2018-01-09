空中巴士擬與中國建立A380產業合作關係

彭博社報導，知情人士透露，為了刺激空中巴士 A380 巨無霸客機低迷的銷售狀況，空中巴士向中國提議可將 A380 的部分組裝工作放在中國完成。

這也將是空中巴士首次將 A380 的組裝工作交由中國。知情人士表示，空中巴士目前仍在進行初期談判。若中國方面能下訂鉅額 A380 訂單，空中巴士可以將飛機的後期完成工序和客艙內部裝飾等工作交由中方完成。



儘管將部分組裝工作轉移到中國，可能會打破空中巴士在法國和德國組裝廠間的微妙生產平衡，但在經過兩年的訂單荒之後，拿下新訂單對於 A380 來說至關重要。這些飛機目前在法國圖盧茲的空中巴士總部進行組裝，隨後飛往德國漢堡進行塗裝和客艙內部裝飾工作，包括安裝馬桶及座椅等等。將上述這些工作轉移至其他國家完成，可能會導致空中巴士德國組裝廠的工人心生不滿。



知情人士指出，可能只有中國訂購的飛機會移至中國組裝，目前尚未做出最後決定。法國總統馬克宏本週出訪中國期間可能會進一步探討此事，與其一同出訪的隨行貿易代表團中就包括空中巴士高層。



此外，據知情人士透露，空中巴士還打算提升天津組裝廠的 A320 產能，從當前的每月 4 架提升至每月 5 架，該協議預計將在馬克宏出訪期間於週二宣布。雙方還有可能會宣布一份頗具規模的飛機訂單，但想在其中看見 A380 的巨無霸身影可能還言之過早。



空中巴士公司證實該公司正在研擬提升天津組裝廠的生產速度，以滿足市場對其單通道飛機的需求，但空巴拒絕透露將具體提升多少產能，同時也拒絕就任何可能訂單發表評論。



空中巴士 (AIR FP) 股價週一收漲 1.19%，報 86.62 歐元。



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