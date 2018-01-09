LED「2.0」時代來臨 燈絲燈大戰螢光燈

《IHSMarkit》數據顯示，2017 年，全球所使用的 LED 燈泡，減少了 5.7 億噸的二氧化碳排放量，效果等同拆除 160 座燃煤發電廠，為環境保護帶來極大貢獻。

然而，LED 燈泡因使用時間可長達 10 至 15 年，導致部分廠商開始退出這個市場。不過，近期已有燈泡廠商，用 LED 製造出「仿螢光」的燈絲燈泡，大受餐廳及酒吧業者歡迎，創造出另一波 LED 商機。

燈絲燈 / 圖：彭博

燈絲燈 (filament LED) 由日本 Ushio 集團 (6925-JP) 於 2008 年推出，但當時並未成為主流。不過據《LEDinside》預估，2020 年，燈絲燈市場規模，可望上看 200 億美元。

彭博新能源分析師 Tom Rowlands-Rees 提道，由於燈泡商品週期過久，導致廠商無法獲利，而現在的新行銷包裝，使燈泡成了消費性商品，而非必需品。

LED 燈絲燈市場需求量 / 圖：彭博

消息指出，目前全球還有 70 億顆螢光燈泡未更換，應可帶來更多商機。