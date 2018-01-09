2018年投資新機遇 3大「顛覆性發展」將帶來收益

根據國際貨幣基金 (IMF) 統計，2018 年全球國內生產總值 (GDP) 增長可望到達到 3.8%，全球投資氣氛樂觀，法人認為，2018 年全球經濟可望持續成長，在製造業為主投資回升、金融市場持續上揚及量化寬鬆持續等 3 大顛覆性發展下，將為全球市場及各資產類別，創造投資機遇。

柏瑞投資集團全球執行長 Greg Ehret 表示，2018 年全球經濟成長，將在 5 年來首次超越長期平均水平，但並非所有資產類別均得益，因此建議投資人，應採取主動管理策略並精挑細選，才可以讓投資組合獲取最大回報。

柏瑞投資首席經濟師 Markus Schomer 認為，在全球經濟增長中，3 項顛覆性發展將到來且帶來收益。包括第一、預期以製造業為主的商業投資活動將在 2018 年開始回升，可望對全球製造供應鏈發揮強大的刺激作用。

第二、全球經濟再同步增長，支持 2018 年金融市場持續上揚的目標；第三、量化寬鬆計畫將繼續擴張，並支持市場行情直到 2019 年，其後主要央行將首次 (自金融危機發生以來) 開始撤走資金流動性。

柏瑞投資總體經濟團隊表示，儘管目前市場面對政治風險不確定性，但歐洲經濟可望繼續帶來驚喜，日本也能受益於全球經濟成長的強勢；至於新興市場的基本面則持續轉佳。

柏瑞投資全球多元資產主管 Michael Kelly 表示，目前投資策略上，仍偏好增長型資產，例如股票、發展性房地產等，這些資產的現金流將可因全球經濟加快增長而提升，其中可留意金融及科技兩個行業，尤其受益於通貨再膨脹趨勢。