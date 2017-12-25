融資已到位？賈躍亭微博發聖誕祝福曬FF91車

賈躍亭和他的電動車公司法拉第未來 (Faraday Future) 成了今年的「大熱門」，即使在 2017 年最後幾天，依然消息不斷。

12 月 25 日午間，賈躍亭現身微博，發布聖誕祝福：「Merry Christmas all FFer！」並配上了一張在美國當地工廠的合影，照片中眾多人圍着 7 輛汽車，和訊科技消息稱，這 7 輛即為 FF91。

此博疑似回應法拉第未來融資的消息。今日晨間，《證券日報》消息稱，法拉第未來確認融資到位。

上周六，賈躍亭妻子甘薇也被爆料人在洛杉磯。

關於賈躍亭的消息真真假假已很難分辨，但有一點不變，消息一直層出不窮。

法拉第未來確認融資到位？

12 月 25 日晨間，據《證券日報》報導，樂視汽車中國於本月 22 日召開了一次全員大會，樂視汽車公司 COO 高景深確認了美國 FF（法拉第未來）融資到位的消息，並表示資金已陸續到賬。不過，對於 FF 融資具體金額及投資人背景，高景深並未在大會中透露。

高景深表示，法拉第未來將實施中美雙主場戰略，樂視汽車接近 300 名員工可能轉簽 FF。報導還稱，在會議結束之後，樂視汽車的員工收到了 2016 年績效獎金。

其實，法拉第未來獲得融資的消息在上周就已經傳過一輪。

12 月 18 日，《證券日報》發布消息稱，「法拉第未來 A 輪融資確實完成了。」一名內部員工表示，「洛杉磯時間 12 月 13 日，賈躍亭在 FF 內部全員大會上宣布的，經過與投資人近一個月的談判，FF 成功完成了超 10 億美元 A 輪股權融資。」但官方一直未正式宣布 A 輪融資成功的消息。

甘薇到了美國？

除了法拉第未來，賈躍亭妻子在美國的消息也被爆出。

12 月 23 日，盛大文學前 CEO、火星小說創始人侯小強在微頭條上發文稱，他當天在美國洛杉磯試駕了 FF91，並見到了賈躍亭及其妻子甘薇。

就在網友質疑其為賈躍亭「站台」時，侯小強還稱：「我試了車確實感覺很好啊。上千人熱火朝天地在研發、生產，這是我親眼看到的。你們罵我幹嘛？他做錯的地方自然應該負責，難道他做的車好，我感覺好都不能說嗎？我和老賈非親非故，從剛開始的半信半疑到現在則堅信他的車會成功。」

先前，在夫妻兩人被凍結財產後的第二天，賈躍亭就飛往美國，一度引起外界「跑路論」的質疑。

7 月 4 日，甘薇發布微博稱：「謠言止於智者。我們全家老小都在北京。」還發出了自己的位置——北京 • 樂視控股集團大廈，從側面回擊了跑路傳聞。

『新聞來源／華爾街見聞』