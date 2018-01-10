貴金屬盤後─美元持續上揚 削弱避險資產吸引力 黃金收低6.70美元

黃金價格週二連續第二天收低，美元持續走強，削減了避險資產的吸引力，黃金因而下跌。

2 月黃金下跌 6.70 美元，或 0.5%，收於每盎司 1313.70 美元，但守住 1300 美元重要心理關卡。

分析師說，雖然因美國升息預期，短期內，黃金可能進一步下跌，但日線圖守在 1300 美元之上，黃金仍屬漲勢。若週線收盤守在 1320 美元之上，可望進一步上漲，下一檔目標在 1333 美元。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.2%，連續第三天上揚。由於大多商品係以美元計價，美元走強，將使得該商品對持有外幣的投資人而言，變得更貴，因而受到壓力。

但近幾個月，美元兌外幣則下挫。全球經濟復甦，吸引了買盤，因而退出美元。

美國股市週二連續第六天上漲，亦為黃金期貨下跌的原因。

分析師說，黃金仍限於過去六個月交易範圍之內，除非突破 1360 美元或跌破 1240 美元，否則仍屬中性，預期仍將震盪。

其他金屬方面，鈀金再度創新收盤高點。3 月鈀金上漲 2.25 美元，或 0.2%，至每盎司 1098.15 美元，創 1984 年以來最高收盤水準。

4 月白金下跌 0.4% 至每盎司 972.30 美元。3 月白銀下跌 0.8% 至每盎司 17.01 美元。3 月銅收於每磅 3.216 美元，下跌 0.3%。