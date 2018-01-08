Fed委員展現鷹派語氣 美元上漲至2018年新高點

美元週一持續反彈上揚，幾位聯準會 (Fed) 委員暗示 2018 年至少升息三次，提供了美元支撑。

美元指數上漲 0.4% 至 92.281，創 12 月 29 日以來高點。

歐元下跌至 1.990 美元，紐約上週五尾盤報 1.2032。歐洲統計局公布歐元區 11 月零售銷售上升 1.5%，符合預期，但歐元仍告走低。

英鎊下跌至 1.3527 美元，上週五尾盤報 1.3569。

美元上漲至 113.15 日元，上週五尾盤報 113.05。

克利夫蘭 Fed 銀行總裁 Mester 上週五接受路透社訪問時說，美國經濟強勁，失業率偏低，2018 年可望升息四次。

舊金山 Fed 銀行總裁 Williams 於週日接受路透社訪問時，預測今年將升息三次，他聲稱共和黨的稅改法案將進一步推升強勁的經濟。

升息通常能帶動美元走強，因為升息能引發美元需求。

上週公布的 Fed 12 月會議記錄顯示，決策官員對未來升息路徑，意見分歧。有官員認為升息三次，恐嫌太過積極，另有官員認為升息三次恐嫌太慢。市場目前反應 Fed 於 3 月將升息一碼。

近幾週，美元受到壓力。在共和黨通過稅改法案後，已難找到新的利多。上週，歐元兌美元上漲至三年高點。

分析師說：「Fed 官員 Williams 與 Mester 均展現了鷹派立場，2018 年， 該二人均具有投票權。他們預期 2018 年將升息三次或四次，對美元屬支撑。」