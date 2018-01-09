缺少擔憂 反是華爾街的最大擔憂

美國股市熱絡鼎沸。由於降稅，企業大發紅利。消費者也盡情大肆消費。

但有專家開始擔憂，百戰百勝的心態開始在投資人心中蔓延。有投資人的表現，像是股市永遠不會再下跌了。

Harris 金融集團分析師考克斯 (Jamie Cox) 說：「投資人開始感到太過自信，投資人的信心已到了十年來所未見的程度。」

考克斯指出，他的客戶似乎已更願意花大錢採購，如第二棟房子，汽車，還花更多錢旅遊。投資人現在最該擔憂的事，就是市場缺少擔憂。CNNMoney 的恐懼與貪婪指數已接近極度貪婪的水準。

事實上，美國股市劃時代的漲勢，對大多美國人並無助益。許多人在 2000 年股市泡沫破滅後，便退出了股市。即使當時沒有退出，2008 年的金融崩盤也嚇得許多投資人永遠離開了股市。

對那些依舊守在股市的投資人而言，股市近來的漲勢，讓他們一心想追逐更具投機性的投資。

Blue Marble 研究機構分析師卡特萊諾 (Vincent Catalano) 說，他接到更多電話，都有意投資風險性股票 -- 如加密貨幣公司股票，以求迅速致富。

「投資人對拉高倒貨的股票，興趣大增，」卡特萊諾說。「投資人的氣氛十分興高采烈。」

上週在推特中，卡特萊諾指出，著名投資公司 Leuthold 集團的研究顯示，在投資人極度樂觀後，大盤傾向小幅回檔。

卡特萊諾並不擔憂股市會崩盤，或空頭市場會來臨。他說持續的低利率對股市當屬利多。大型企業，如蘋果，臉書與 Google 預期獲利持續強勁。

但股市漲幅已大，已反應了大部份的樂觀心態。「投資人現在或許會謹慎，」卡特萊諾說。「基本面良好，但已有所反應。我有點擔憂，準備退場。」

其他人也開始變得有點緊張。

BTIG 公司分析師凱蒂 (Katie Stockton) 在發布的報告中說，市場氣氛已到了極端，引人注意。

「以技術面而言，氣氛通常是股市的最大風險，目前投資人已太過自滿，」她說。「換言之，股市可能到了物極必反的時候了。」