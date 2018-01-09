狼來了！心理學家警告︰智能手機惹禍 i世代陷精神危機

聖地牙哥州立大學心理學女教授特文格 (Jean Twenge) 警告說，手機和互聯網無所不在，i 世代瀕臨陷入數十年來最嚴重的精神健康危機。

《星島日報》報導，特文格在她的著作中將沉迷智能手機的新一代稱為「i 世代」(iGen)，「i 世代」定義為出生於 1995 年至 2012 年的人，特文格在書中指，這些人的童年和青春期都被科技滲透，手機和互聯網無處不在，對互聯網時代之前的世界沒有親身經歷。

她指，現在的青少年手中握着的電子設備，延長了他們的童年，也讓他們與真正的人際交往隔絕。「i 世代」青少年不太可能去約會、開車或喝酒，生活較孤寂、心情抑鬱及不快樂，而且他們對父母較少反叛，並不會真的和父母吵架。特文格指這會帶來遲緩的成熟，他們完全沒有準備進入成年期。

特文格去年在《大西洋月刊》撰文指出，「i 世代瀕臨陷入數十年來最嚴重的精神健康危機」，許多精神健康惡化問題都可追溯至智能手機。

有人指特文格是散播「狼來了」恐慌，但她指新一代青少年在智能手機和互聯網的超級連結性，使他們成為歷史上最具包容的一代。她認為成年人若能理解他們，他們會沒事。

蘋果公司 (AAPL-US) 股東 Jana Partners 和加州教師退休基金 (CalSTRS) 正敦促這家智慧手機製造商採取措施，解決年輕人沈迷於使用蘋果 iPhone 的問題。他們週六 (6 日) 至函蘋果，要求該公司考慮開發軟體，允許家長限制兒童使用手機。它們還要求蘋果研究過度使用手機對心理健康的影響。