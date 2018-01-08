【豐銀投顧】聲東擊西！利多好出貨！

◆盤勢分析

國際股市上週五幾乎都是噴出大漲，然而在今天卻無法激勵台股向上續強，雖然大盤指數再創高點來到 10900 點之上，但是靠的卻不是電子股，而是傳產權值股以及金融股，台積電是電子權值股中唯一最給力的，但從盤中表現來看，像是只想把指數撐在高檔而不是要出力強攻的架構，從新台幣的匯率持續強升來看，如瘋狗浪襲來的資金潮，在不知道該買什麼標的時，就買台積電、其它權值股，這波台股指數創高的行情，您還無感嗎？

加權指數未來能否再持續強勢，可以留意以下三個重點：1. 指數在 1/3 所留下的多方缺口是否被回補。2. 新台幣匯率重貶？3. 蘋概股能否再次反彈？現在傳產股以及金融族群請加 @ozo5468n 的多方趨勢已成，也是短線影響大盤強弱的關鍵，電子股現在正處在結構調整階段，如：被動元件、PCB 以及矽晶圓的缺貨漲價題材似乎已經來到盡頭，至少會進入一段時間的整理，尤其是近期矽晶圓因為中國大陸限產令實施後，半導體開始搶料，但這早就在去年 Q4 就已經知道，再加上這波題材出現後，領漲的是落後補漲的台勝科，反而在全球具備產業地位的環球晶反應相對不明顯，就可以知道是要利用題材來達到順利作價出貨的目的，再對照環球晶近期千張以上大股東的持股變化，不可不慎！

在大盤連續上漲 8 天之後，創高後的慣性是拉回，風險開始增加，利用美股開高順勢在高檔調節是正常不過的操作邏輯，今天打關國內兩大財經報紙，利多消息滿天飛，這不是過熱？什麼才是過熱？若是站在主力控盤的思維，如何出得了貨才是重點，什麼環境才好出貨？利多環境才好出貨！外資已經在高檔利用衍生性金融商品進行空方操作，顯示早就已經準備好應對指數回檔的風險，未來在操作上，選股電子股可以留意位階較低的網通族群，今年 5G 加上物聯網題材搭上華為集團的物聯網生態圈的發酵，正文、中磊等個股都是可以留意的中長線標的！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

