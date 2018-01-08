【港股解碼】潤達醫療：缺錢情況下的業績預增靠譜嗎？

2018年1月7日午後，潤達醫療(603108-CN)發佈一則業績預增公告，稱經公司財務部門初步測算，預計2017年年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期相比，將增加8,857萬元到12,857萬元，同比增加76.07%到110.43%。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤與上年同期相比，將增加9,059萬元到13,059萬元，同比增加84.34%到121.58%。對於業績增長的原因，公司方面解釋是源於公司積極擴展市場、客戶數量增加及外延並購等提升了產品規模效應，推動公司盈利。但是一切真的如其所說的那麼簡單嗎？

潤達醫療的業績如何？

(單位：萬元人民幣)

從潤達醫療公佈的三季度業績情況來看，2017年前三季度營業總收入達到29.27億元人民幣，同比增長102%；公司歸母淨利潤達到1.68億元人民幣，同比增長97.67%，可謂業績大增。由此，以公司2017年前三季度的發展增速來看，似乎公司2017年全年業績增速的確可以如業績預增公告中所言淨利潤最高或增長110.43%。但高速增長下的邏輯是什麼呢？

從公司定位與業務情況上看，潤達醫療是一家立足醫學實驗室綜合服務商，主營業務為通過自有綜合服務體系向各類醫學實驗室提供體外診斷產品及專業技術支持的綜合服務，其主營產品為體外診斷的相關試劑與耗材。潤達醫療在2017年半年報中對公司2017年高速增長的原因作出了一定解釋：公司在 2017 年上半年借助醫療體系改革政策的利好和資本市場層面的運作，圍繞醫學實驗室綜合服務業務，把握非公開發行股票募集資金到位的契機，公司加快整體綜合服務業務的推廣，優化服務模式，強化人力資源建設，在 2017 年上半年取得了穩中有升的經營業績，保持了良好的發展勢頭。

但潤達醫療的增長品質真的有其說的那麼靠譜麼？公司的經營與財務品質又是如何呢？

潤達醫療的業績增長品質如何？

從同行業公司毛利率情況來看，2017年前三季度，潤達醫療的產品綜合毛利率為27.63%，在醫療保健提供商與服務行業10家公司中排於末位，在這同行業的10家公司中，不乏有同樣從事體外診斷產品的公司，潤達醫療的產品獲利情況並沒有佔有優勢。

而在應收賬款方面，潤達醫療在2017年前三季度應收賬款金額達到16.85億元人民幣，占當期營業總收入的57.57%，這說明公司在應收賬款管理能力上較弱。雖然部分原因在於公司直銷客戶與分銷客戶的應收賬款賬齡時間不同，但大比例的應收賬款金額依然從側面反映出公司在行業中地位較低的事實。

而且的經營活動現金流淨額或許也反映了一些問題。從數據上看，公司2017年前三季度的經營現金流淨額並沒有同期歸母淨利潤數據“好看”。與淨利潤大幅增加相比，公司經營現金流淨額連續三年一直為負，可見公司在經營獲現能力上的不足。與此同時在投資以及籌資現金流方面可見，公司加大了對外投資以及擴大了公司借債，這與公司在2017年積極參與外延並購有很大關系。

由此可以看出，雖然潤達醫療在2017年四季度給出了業績預增的公告，但是從其增長品質上看依然有待進步，淨流出的經營現金流情況說明其在主營業務發展上仍需要進一步發力。此次業績預增對股價雖有一定的刺激作用，但是從長遠投資的角度上看，潤達醫療需要做的還要更多。

作者：聶一洲

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