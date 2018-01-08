鉅橡去年Q4營收3.48億元 創37季以來新高

生產 PCB 鑽孔及成型製程用電木板的鉅橡 (8074-TW)，今 (8) 日公布 2017 年 12 月營收為 1.17 億元，月減 1.11%，年增 6.43%，在第 4 季 PCB 市場的旺季效應帶動下，鉅橡去年第 4 季營收以 3.48 億元創 37 季以來新高，季增 1.55%，年增 11.11%。

鉅橡去年營收為 12.72 億元，創近 11 年以來新高，年增率 1.8%。對於去年 12 月營收的下滑，鉅橡主管指出，主要來自中國大陸 PCB 廠客戶拉貨的遞延所造成。

鉅橡受上游酚價及工業用紙價格走高影響，調高電木板售價，去年 12 月起產品漲幅達 5-10%，且去年 12 月 PCB 業務包括類載板廠的需求仍然旺盛，也挹注營收維持高檔。

鉅橡第 3 季營收 3.42 億元，創歷史次高，毛利率 27.8%，單季稅後純益 4948 萬元，季增 18.25%，年增 28.57%，每股純益為 0.61 元；累計前 3 季營收 9.25 億元，毛利率 27.67%，稅後純益 1.08 億元，每股純益 1.35 元，前 3 季毛利率年減 1.45 個百分點，稅後純益年減 7.56%。

鉅橡以核心技術切入耐板建材產品，在積極尋找產品市場區隔之下，去年並無太大營收貢獻；不過，該公司仍計畫設立設置 3 條生產線的專廠生產，新生產線全數投產，將挹注一年營收約 24 億元。