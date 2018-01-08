地産股大漲 中國女首富四天財富激增20億美元

北京時間8日彭博稱，随着碧桂園(02007-HK)股價大漲，這家中國銷售額最大房地産開發商的副董事長楊惠妍財富增加了21億美元--而這還隻是在今年的前4個交易日。

根據彭博億萬富豪指數，截至1月5日，作為碧桂園控股股東的楊惠妍財富飙升至256億美元，成為中國第五大富豪。那之後，碧桂園股價周一在香港的交易中又上漲了6.9%，今年以來累計漲幅達到16%。

根據該彭博指數，今年36歲的楊惠妍是中國女首富，也是中國最年輕的十億美元級億萬富豪。碧桂園在其2007年的招股章程中表示，楊惠妍的父親于2005年將控股股權轉讓給女兒，意欲將其訓練為家族持有的碧桂園權益的繼承人。

楊惠妍的父親楊國強于1992年作為創始人之一，創辦了碧桂園。

中國房地産市場的繁榮提振了中國開發企業--特别是大型開發商--的收益和銷售額，碧桂園就是其中之一。該公司上周五公布2017年實現未經審核合同銷售金額約5508億元人民币(850億美元)，超出8月份宣布的5，000億元人民币的目标。

中國恒大(03333-HK)等開發商同樣在香港交易中飙漲，促使企業高管財富大增。據彭博億萬富豪指數估計，恒大的許家印身家達到382億美元，成為中國第三大富豪，僅次于阿裡巴巴的馬雲和騰訊(00700-HK)的馬化騰。

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