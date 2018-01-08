【大行報告】美銀美林重申太古(00019-HK)跑輸大市評級 目标價80元

美銀美林發表研究報告指，上周五(5日)太古A(00019-HK)召開的分析員會議并沒有太大驚喜。雖然最近油價出現復甦，引發市場憧憬公司旗下的海洋開發(SPO)業務會有轉機，加上旗下國泰航空(00293-HK)似乎正在復甦。不過，該行預料公司每股派息直至2019年以前都不太可能迎來反彈，重申其「跑輸大市」評級，目标價80元。

該行指太古現時估值合理，股價下行空間有限，但在牛市間等待復甦的機會成本似乎較高。美銀美林指出，去年9月太古在2017財年為SPO進行減值撥備9.23億元。受到油價上升所帶動，SPO的使用率出現提升，但每日收費仍然受壓，相信受到過剩産能的影響，此業務不太可能在短期内出現明顯復甦。

該行另指，飲品業務方面，公司整合過程表現不錯，已在去年10月完成所有在美國的擴張計劃，而中、美兩國的新版圖整合預料將會在2018年完成，加上在特許經營的擴張後，預計太古在美國及中國的飲品業務收入將會在2018財年按年增長56%至380億元。

該行補充，房地産業務仍是公司亮點，表現維持穩健，主要是由于香港寫字樓租務表現正面，第三季太古廣場的銷售出現復甦，以及中國零售銷售持續改善。在沒有任何新項目之下，交易利潤或會按半年下降。美銀美林另上調公司2017至2019財年的核心盈利預測4%至10%。

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