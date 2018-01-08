【大行報告】大摩料内房股去年純利令市場驚喜 看好雅居樂(03383-HK)等

摩根士丹利發表報告表示，估計内房股2017年純利表現會令市場驚喜，相信行業2018年合約銷售增長仍然強勁，料可成内房股新的催化劑，該行指，喜愛雅居樂集團(03383-HK)、中國奧園(03883-HK)、富力地産(02777-HK)、世茂房地産(00813-HK)、融創中國(01918-HK)及遠洋集團(03377-HK)。

該行料，大部份内房商將于3月中下旬公布去年業績，估計在該行納入研究範圍之内的内房股去年核心盈利可按年升41%(對比市場同業料增長為32%)，主要受惠于合約銷售強勁所帶動，兼且享有較高毛利；該行料，雅居樂集團去年純利可令市場驚喜(預計其去年純利可按年升91%，證券同業僅料增長66%)，估計中國奧園、富力、世茂房地産、融創中國及遠洋集團2018年可錄強勁合約銷售增長。

大摩估計，内房股于2018年純利可按年升26%，主要料2017年合約銷售錄54%增長。該行指，對内房股2017年及2018年盈利預測較業各高出8%及9%，以反映毛利水平輕微較高，并料内房商今年有能力達到合約銷售增長26%目标。

該行又指，内房股估值仍然吸引，目前市值對合約銷售心比率，從2016年的0.4倍升至現在0.53倍，對比過去五年平均為0.7倍。

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