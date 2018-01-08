熱炒CES題材 宏碁股價創高

美國消費性電子大展 (CES) 週二 (9 日) 即將開展，PC 品牌大廠宏碁 (2353) 持續強攻電競與超輕薄、二合一筆電，分別推出 Nitro 5 電競筆電與 Swift 7、Spin 3 等新機應戰；其中，Nitro 5 採用 AMD 處理器與顯示卡，搶攻主流電競玩家市場。而配合 CES 開展，加上訴求轉機與低價，法人持續著墨宏碁股票，週一 (8 日) 熱炒 CES 題材，拉升宏碁股價大漲，最高來到 26.55 元，上漲 9.26% 或 2.25 元，再創波段新高紀錄。



宏碁 PC 調整產品線，強化高毛利且具備市場利基的電競、超輕薄與二合一筆電市場耕耘，去年初見成效，帶動第三季獲利攀高，且在美電競筆電市佔躋身第二大，超越市場預期。



今年持續深耕此一領域，CES 展再推新機種搶市，在電競方面有為休閒玩家量身打造新款 Nitro 5 電競筆電，訴求俐落外型與強大運算繪圖效能。搭載 AMD Radeo RX560 顯示卡與最新 AMD Ryzen 行動處理器，以及 DDR4 的記憶體，上蓋則採用細緻的雷射雕刻技術。



超輕薄筆電方面則推出 Swift 7，訴求「世界最薄筆電」，並兼具 4G LTE 連網功能。採用 Intel Core i7 處理器以及 Intel XMM 4G LTE 連網功能。此外，CES 斬將同步推出 Spin 3 可翻轉筆電，可同時滿足對於使用者對穩定度和多功並進的需求，搭載第 8 代 Intel Core 處理器，電池續航力最長高達 12 小時，並配備 Full HD IPS 螢幕，提供清晰鮮明的色彩。







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