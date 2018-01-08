出口連15紅 去年全年突破3000億美元 創歷年次高

財政部今 (8) 日公布去 (2017) 年 12 月出口金額，再創新高紀錄，達 295.1 億美元，月增 2.2%、年增 14.8%，連續兩個月增幅為雙位數，且為連 15 個月正成長；2017 年全年出口則為 3173.9 億美元，年增 13.2%，創歷年來次高。整體來看，財政部統計處長蔡美娜表示，去年是貿易豐收的一年。

蔡美娜指出，由於半導體與機械海外需求動能持續強勁，加上國際原油及基本金屬價格走高，去年 12 月出口 295.1 億美元，其中，電子零組件出口占 103.5 億美元，為歷年單月新高；而去年電子零組件出口 1072.1 億美元，則創歷年來新高。

此外，12 月台灣對主要國家和地區出口全面成長，其中對歐洲出口年增 20.7% 最高，其次為對中國大陸與香港出口 128.1 億美元，創歷年單月新高，年增 16.8%；另對美國出口 33 億美元，年增 12.4%；對東協出口 52.6 億元，年增 11.3%；對日本出口 18 億美元，年增 9.4%。

展望今年出口表現，蔡美娜分析，今年國際經濟情景仍佳，成長力道可望與去年相當，行動裝置推陳出新及物聯網、車用電子、人工智慧、高速運算等新興商機陸續擴散，對台灣外銷動能有一定支撐，不過，仍須留意包括匯率波動、貿易保護主義與地緣政治紛擾等不確定因素。