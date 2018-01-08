農曆年前出貨旺 聯華食1-2月營收可望較2017成長 盤中股價走揚

國內休閒食品大廠聯華食 (1231) 今年受惠農曆年落於 2 月中，市場預期今年 1 月營收及 2 月營收可望優於去年同期，加上日前宣布搶攻調味料市場，市場預期今年度業績有機會優於去年，激勵盤中股價走揚。

聯華食旗下產品包括可樂果、元本山、萬歲牌堅果等，除自有品牌休閒食品外，聯華食也替國內超商龍頭從事鮮食代工，目前鮮食代工營收占比約 45%；隨著國內飲食結構改變，鮮食代工比例漸增加。



聯華食去年累計前三季營收 53.12 億元，毛利率 20.49%，合併稅後盈餘 2.74 億元，去年前 11 月營收約 64 億元，而去年受到年節時間差影響，加上 2016 年有處分資產業外獲利挹注，使得聯華食去年營收獲利表現恐較 2016 年下滑；不過由於 2018 年農曆年落在 2 月中，法人估聯華食 1 月及 2 月上旬將是出貨旺季，使得今年 1-2 月營收可望優於去年，今年營收也將較去年成長。



此外，聯華食日前宣布將進軍調味料市場，推出台灣首支 100% 無添加全天然風味料，同時與食品工業發展研究所研發團隊運用製藥專業科技「造粒」技術，有效減少與空氣接觸的面積降低吸濕速度，解決食品保存問題。



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