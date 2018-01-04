聯華食進軍調味料市場 法人估2018業績可望優於去年

國內休閒食品大廠聯華食 (1231) 今(4)日宣布進軍調味料市場，推出聯華全天然風味料，包括鰹魚、昆布口味。聯華食去年前 11 月營收約 64 億元，法人估去年營收將接近挑戰 70 億元；由於今年農曆年在 2 月中，因此預估 2018 年營收有機會優於 2017 年。

聯華食旗下產品包括可樂果、元本山、萬歲牌堅果等，今天正式宣布，將進軍調味料市場，推出聯華全天然風味料，包括鰹魚、昆布口味。除了自有品牌休閒食品外，聯華食也從事鮮食代工，目前鮮食代工營收占比約 45%；去年累計前三季營收 53.12 億元，毛利率 20.49%，合併稅後盈餘 2.74 億元，聯華食去年營收獲利表現恐較 2016 年下滑，主要是受到年節時間差影響，2017 年農曆年太早、2018 年農曆年又在 2 月，時間差導致前後出貨旺季都認列不到，加上 2016 年有處分資產業外獲利挹注，2017 年沒有。



不過 2018 年農曆年落在 2 月中，法人估聯華食 1 月及 2 月營收都可望優於去年，今年營收也將較去年成長。



而聯華食品今日宣布推出台灣首支 100% 無添加全天然風味料，希望帶動台灣消費者使用調味料習慣，引領台灣食品業進入全天然產品時代。



此次聯華食品與食品工業發展研究所研發團隊運用製藥專業科技「造粒」技術，有效減少與空氣接觸的面積降低吸濕速度，解決食品最大保存問題。



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