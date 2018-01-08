比特幣期貨ETF要來了 紐交所提交上線申請 最高兩倍槓桿

摘要：紐交所申請推出的五隻 ETF，將追蹤比特幣期貨的日內波動，其波動幅度將使比特幣期貨更劇烈，並且更加適用於短線交易，而非長線持有。

距離比特幣期貨正式推出不到一個月，比特幣期貨 ETF 的推出也將提上日程。

紐交所官網顯示，1 月 4 日，紐交所向美國證券交易委員會 SEC 提交了關於上線與比特幣期貨相關的五隻新基金的申請。

這些比特幣 ETF 由資管公司 Direxion Asset Management 管理，旨在追蹤比特幣期貨市場的交易，而不是追蹤比特幣現貨波動。

五隻基金分別是：Direxion Daily Bitcoin 1.25X Bull Shares（1.25 倍牛市基金）、Direxion Daily Bitcoin 1.5X Bull Shares（1.5 倍牛市基金）、Direxion Daily Bitcoin 2X Bull Shares（2 倍牛市基金）、Direxion Daily Bitcoin 1X Bear Shares（1 倍熊市基金），以及 Direxion Daily Bitcoin 2X Bear Shares（2 倍熊市基金）。

紐交所文件稱，這些槓桿 ETF（即牛市基金）將爭取為投資者提供數倍於標的資產的回報：

1.25 倍牛市基金、1.5 倍牛市基金、2 倍牛市基金……（這些基金）將力爭在不計算交易費用的前提下，提供與標的資產同向變化、且相當於標的基準波動幅度 125%、150% 或 200% 的日內回報。

而反向 ETF（即熊市基金）則為投資者提供了從比特幣期貨下跌中獲利的機會。例如，2 倍熊市基金的波動將相當於標的資產日間波動的 - 200%。

Business insider 援引 CoinRoutes 公司 CEO Dave Weisberger 稱，交易這些槓桿化的產品為投資者提供了從價格漲跌中獲利的機會，同時無需投資者承擔購買真實比特幣的證券風險，也不需要準備交易期貨所需的核定帳戶。

顯而易見，與比特幣期貨相比，比特幣期貨 ETF 的價格波動將更加劇烈，並且更加適用於短線交易，而非長線持有。紐交所文件指出，這五隻 ETF 追蹤的均是標的市場的日內波動，「不應被認為將追蹤任何超過一個交易日的目標市場波動」。

如果這五隻 ETF 獲得 SEC 批准，它們將在紐交所旗下二級市場 Arca 進行交易。

為什麼比特幣期貨 ETF 進展更快？

華爾街見聞此前提及，與先前旨在直接持有比特幣的 ETF 結構相比，基於期貨的 ETF 結構更可能獲得監管機構批准。由於很多機構投資者無法直接投資比特幣，大交易所推出衍生品讓投資者擁有了進入比特幣市場的渠道。美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管的比特幣衍生品增加，將給加密數位貨幣生態系統帶來大量流動性，賦予其合法性。

去年，美國媒體曾援引 SEC 官員的話稱，一個強大的比特幣期貨市場可能會讓監管者更容易批准比特幣 ETF。

監管層現在有可能批准比特幣期貨 ETF 等相關產品有兩個理由：

1、資金：拜大牛市所賜，全球 ETF 基金去年總規模較 2016 底的 4.8 兆美元顯著增加，至 5.3 億美元。ETF 的活躍意味著投資者有興趣購買新的產品，尤其是比特幣這種爆款資產。

在加拿大上市的比特幣信託基金和一家瑞典比特幣 ETF 基金如今出現了顯著溢價，後者的資金規模從 9 月上市以來已經狂飆至 5 倍，至 50 億瑞典克朗（約合 5.9 億美元）。

2、監管：SEC 當時否決 Winklevoss 比特幣 ETF 申請的理由是比特幣這種資產不受監管，如今比特幣期貨的上市表明比特幣期貨已經處在監管視野中，這就有了強有力的獲批理由。

『新聞來源／華爾街見聞』