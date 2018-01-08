積極搶攻國艦國造與離岸風電 台船盤中亮燈漲停

台船 (2208) 去年恐難脫虧損命運，今年在積極搶攻造船、造艦 (國艦國造) 及海工 (離岸風電) 等業績下，營運有機會出現轉機，可望優於去年，激勵盤中股價一度強勢漲停。

台船去年前三季合併稅後虧損 47.95 億元，每股虧損 6.45 元。而台船日前法說會中，台船總經理曾國正曾表示，台船在手訂單約有 18 艘船，金額共約 160 億元，預計 2019 年前將全數交貨完成；曾國正表示，台船積極轉型多角化經營，希望未來中長期在造船、造艦 (國艦國造) 及海工 (離岸風電) 等營收占比各三分之一。



台船在手訂單約有 18 艘，其中高雄廠約有 13 艘，預計 2019 年上半年交船完畢；至於基隆廠有 5 艘訂單，預計 2019 年下半年或 2020 年初可交船完畢。



而台船日前與比利時商 DEME 集團旗下的 GeoSea 結盟，台船將與 GeoSea 合組台船環海風電工程公司 (CSBC-DEME WIND ENGINEERING Co. Ltd.)，台船將持股 50% 以上，未來這家公司將負起海上風場施工及技轉本土廠商的責任。



在落實本土化產業策略的前提下，經濟部預定今年第一季後公布首批離岸風場開發商遴選結果，估計開發及建設的總投資金額將超過 7000 億元。



在風電船舶公司方面，台船也已成立籌備辦公室，初期將先行籌獲 1 艘可以安裝 8MW〜9.5MW 風機的工作船 (TIV)，並自建 2 艘 140m 長的駁船 (Barge)，做為基本配置。



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