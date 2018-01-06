熱門股─台船睽違逾2年首見漲停板意味？多角化經營策略正在發酵

台船 (2208-TW) 本周五股價攻上漲停板，是逾 2 年來首見，股價也創去年 11 月初以來新高，即便海運市場仍處於谷底緩步復甦的態勢，但台船積極多角經營，全年營收成功在 12 月交出的成績單中轉正，隨著今 (2018) 年起商船需求逐漸轉強、有望參與許多國家重大造艦計畫，加上下半年有機會看到離岸風電版圖布局逐漸發酵，台船董事長鄭文隆看好後市業績將緩步走揚。

台船去年 12 月合併營收 12.64 億元，月減 0.23%，但年增幅高達 87.19%，使全年合併營收衝上 164.04 億元，年增 0.35%，在海運景氣仍未明顯反彈之際，穩住營收表現。

展望後市，科技部本周宣布投入 16 億元交由台船打造 3 艘海洋研究船，是台船首次承造海洋研究船，對船舶技術開發與拓展新領域具指標意義。

更值得注意的國艦國造的龐大商機，台船表示，海軍和海巡署二者合計建造艦艇預算上看 5000 億元，除了隨海運景氣復甦推升商船需求，國造艦艇業務未來成為台船長期穩定的營收和獲利的重要來源。

另一方面，台船日前宣布與比利時 DEME 集團旗下海事工程大廠 GeoSea 公司結盟，強化台船海上施工的能力，也宣示國內離岸風電本土團隊已就緒，明年下半年有機會看到離岸風電業務開始挹注業績。