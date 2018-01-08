TV面板跌不休 友達去年Q4營收險守800億元

年底客戶調整庫存，友達 (2409)12 月大尺寸出貨放緩，單月營收為 258.4 億元，月減少 5.6%，連續四個月下滑，創下 2016 年 4 月以來新低，較去年同期減少 17.1%，第四季營收勉力守 800 億元，為 806.6 億元，季減少 7.7%，年減率 12.2%，反映 TV 面板均價走跌，法人推估，第四季毛利率降到 11-13%，而營益率亦將降到 4-6%，單季每股盈餘預估值落在 0.31-0.33 元。

TV 面板報價自去年 7 月反轉向下，12 月跌勢雖有放緩，不過京東方 10.5 代線產能開出，供應增加的預期心理，影響下游客戶拉貨意願，友達 12 月整體大尺寸面板出貨量 942 萬片，月減率 6%，中小尺寸面板出貨量約 1625 萬片，月增率 6.2%，第四季大尺寸出貨量約 2865 萬片，較第三季下降 1.5%，較去年同期增加 1.2%，第四季中小尺寸出貨量超過 4696 萬片，較第三季上升 0.3%，較去年同期增加 31.4%，平均產能利用率仍維持 95% 以上高檔水準，



友達第三季營收 874 億元，毛利率約 17.5%，較前一季減少 2.78 個百分點，單季稅後盈餘 88.6 億元，每股盈餘 0.92 元，前三季稅後盈餘 281.6 億元，每股盈餘 2.93 元，第四季報價跌幅擴大，法人預期，單季每股盈餘降到 0.31-0.33 元左右，累計全年大尺寸出貨量超過 1.11 億片，年增率 1.2%，中小尺寸出貨量約 1.68 億片，年增率 9.7%，全年營收 3410.3 億元，年增率 3.6%。



近期友達調整業外投資動作頻頻，康利投資於 12 月 11 日公告遠勁綠能普通股 2720 萬股，每股交易價格 11.95 元，處分收益約 5 千萬元；12 月 21 日公告持股比重 35% 景智電子處分安徽省合肥市經濟技術開發區土地，初估處分收益 7324 萬元人民幣。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』