花旗銀行推出全新人民幣定存優惠

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 1 月 9 日 - 由即日起，客戶於花旗銀行以全新人民幣資金 1 開立定存戶口，最高可享 3% 年利率優惠 ，最低定存金額為人民幣 300,000 元，詳情如下：
- 開立 3 / 6 個月人民幣定存可享高達 3% 年利率優惠 2,3
此外，客戶於花旗銀行以港幣 200,000 元等值或以上之新資金兌換人民幣，並開立 1 個月人民幣定存更可享 6% 年利率 2 。
實際定存年利率須視乎個別優惠條款、存款金額、貨幣、存款期及生效日之利率而定。所有利率可能隨時變更而不另行通知。優惠利率名額有限，額滿即止。
如有任何查詢，請致電 24 小時 Citibank 電話理財服務熱線 2860 0108。
備註：
- 新資金不包括任何已存於本行之款項調動。
- 優惠不適用於透過網上或流動電話理財開立之定期存款。
- 花旗私人客戶業務、Citigold 客戶須申請綜合財富管理服務︰ 當中包括互惠基金、基金精選儲蓄計劃、債務證券、結構性產品投資、香港證券服務、美國證券服務、滬港股票交易機制 - 上海證券服務、深港股票交易機制 - 深圳證券服務、市場掛釣戶口、外幣優惠戶口及相關結算戶口 (統稱為「綜合戶口」)。而 Citibanking 及 Citi Priority 客戶須同時持有股票戶口 (港股、美股及經滬港通買賣上海 A 股) 。