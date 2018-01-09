花旗銀行推出全新人民幣定存優惠

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 1 月 9 日 - 由即日起，客戶於花旗銀行以全新人民幣資金 1 開立定存戶口，最高可享 3% 年利率優惠 ，最低定存金額為人民幣 300,000 元，詳情如下：

開立 3 / 6 個月人民幣定存可享高達 3% 年利率優惠 2,3

此外，客戶於花旗銀行以港幣 200,000 元等值或以上之新資金兌換人民幣，並開立 1 個月人民幣定存更可享 6% 年利率 2 。

實際定存年利率須視乎個別優惠條款、存款金額、貨幣、存款期及生效日之利率而定。所有利率可能隨時變更而不另行通知。優惠利率名額有限，額滿即止。

如有任何查詢，請致電 24 小時 Citibank 電話理財服務熱線 2860 0108。

備註：