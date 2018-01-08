惠普部分筆電電池融化傷人、釀財損 這些型號要召回

新浪財經今 (8) 日援引北京商報報導，1 月 5 日，惠普 (HPE-US) 宣稱，由於部分電池存在過熱隱患，有引起火災和燒傷的風險，故對 2015 年 12 月 - 2017 年 12 月期間在全球範圍內銷售的部分筆電實行自願召回。 美國 消費者產品安全委員會稱，在惠普宣布召回計劃前，已有 8 起電池「過熱、熔化或燒焦」的事故發生。其中一起事故導致用戶一級燒傷；3 起事故造成用戶財產損失達 4500 美元。

惠普股價

報導指出，據悉，有一小部分在 2015 年 12 月 - 2017 年 12 月期間銷售的惠普筆電需要更換電池，因為這些電池很容易過熱，甚至熔化。這些電池是封裝在筆電腦裏面的，因此用戶很難自己動手拆除和更換電池，所以惠普宣布實行自願召回受影響機型。

這批面臨召回的產品型號包括 HP ProBook 64x（G2 和 G3）、HP ProBook 65x（G2 和 G3）、HP x360 310 G2、HP ENVY m6、HP Pavilion x360、HP 11 和 HP ZBook（17 G3、17 G4 和 Studio G3）。目前，美國和加拿大地區的召回公告已經公示在了美國消費者安全委員會官網，兩地統計約 5 萬台。

惠普同時表示，該公司將通過取得授權的技術人員提供免費電池更換服務，並提供可使電池進入「電池安全模式」的 BIOS 更新，該更新會使電池進入安全模式，使用戶在不使用電池的情況下通過連接 HP 電源適配器安全地使用筆記本電腦或工作站。

「 此次召回計劃涉及到的筆電占惠普過去兩年在全球範圍內銷售的惠普電腦總數的大約 0.1%。」惠普發言人說， 「 我們採取了緊急措施來解決這個問題，包括召回和更換電池。 」