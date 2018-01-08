蘋果2大股東要求對年輕人沈迷使用手機提出解決辦法

蘋果公司 (AAPL-US) 的股東 Jana Partners 和加州教師退休基金 (CalSTRS) 正敦促這家智慧手機製造商採取措施，解決年輕人沈迷於使用蘋果 iPhone 的問題。

《華爾街日報》週日報導，蘋果股東 Jana 和美國最大的公共年金計劃之一 CalSTRS 週六致函蘋果，要求該公司考慮開發軟體，允許家長限制兒童使用手機。它們還要求蘋果研究過度使用手機對心理健康的影響。

《華爾街日報》報導，Jana 和 CalSTRS 加起來持有價值約 20 億美元蘋果股份。

社會權利問題對 Jana 來說是一個新的轉變；Jana 過去以推動其投資的公司進行財務變革而聞名。

然而，年輕人的手機上癮問題已經成為美國越來越關注的問題，因為父母們指出他們的孩子無法放下手機。據《華爾街日報》報導，CalSTRS 和 Jana 擔心，如果蘋果不能解決這些問題，蘋果的聲譽和股價可能會受到損害。

Common Sense Media 於 2016 年對兒童及其父母進行的調查顯示，在美國，有一半的青少年覺得自己對手機上癮，並且對立即回復電話簡訊感到壓力。

手機上癮的問題也獲到 24 歲的前迪士尼童星賽琳娜．戈梅茲 (Selena Gomez) 的高調推動，她取消了 2016 年的全球巡迴演出去治療抑鬱症和自卑感，她認為這與她沈迷於社交媒體和 Instagram 有關。