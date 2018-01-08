宏達電去年營收慘淡衝擊股價 4K VR頭戴裝置將亮相

宏達電 (2498-TW) 今年出現轉機，尤其在虛擬實境布局上，不過，宏達電去年營收卻寫下 2005 年來 12 年低點，智慧手機營運仍沒有明顯起色，衝擊今 (8) 日股價開低走低，5 日線再失守，盤中跌幅 2.5%。

宏達電在 CES 展前亮相產品方向，官方 Twitter 釋出模糊的「New Year's」及清晰的「Resolution」字樣預告，市場推測支援 4K 的新款 Vive 將正式亮相。

宏達電去年 12 月自結合併營收 40.2 億元，月減 29.02%，年減 37.25%，連續 3 個月呈現下滑，創全年單月次低紀錄，僅比去年 8 月的 30 億元 (近 13 年單月新低) 高，表現不如市場預期；去年第 4 季合併營收 157.46 億元，較第 3 季 157.06 億元略增，但年減 29.22%，全年合併營收 621.2 億元，年減 20.5%，寫下 2005 年來 12 年新低。

宏達電去年第 3 季營收 157 億元，稅後淨損 31 億元，每股稅後淨損 3.8 元，連續 10 季都呈現虧損；累計前 9 月稅後淨損 71.02 億元，每股淨損 8.64 元；法人預估第 4 季恐仍難逃虧損，將連續 11 季都是虧損。

CES 將在美國拉斯維加斯時間 1 月 9 日開展，宏達電由董事長王雪紅親自帶隊參展，且將在當地時間 1 月 8 日舉辦全球記者會，且在會後展示及開放限時體驗最新 Vive 內容；根據 HTC Vive 官方 Twitter 最新預告，市場預期宏達電將推出新一代 Vive 機款，採用更高的顯示解析度，另外，手持控制器也可望更新。

相較手機產品，宏達電己在中國推出 Vive Focus 進軍 VR 一體機市場，並傳銷售佳績，智慧手機部分預計 1 月 15 日發表中階新機，市場推測應是 U11 Eyes，加上手機部分團隊出售給 Google 的交易可望在首季完成，本業加業外收益今年業績表現可期。

若投資人看好宏達電後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：宏達電群益 76 購 01 (069900-TW)、宏達元大 74 購 04 (067010-TW)、宏達電兆豐 74 購 01 (065236-TW) 等。