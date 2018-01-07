虛擬貨幣今年將走入天堂還是地獄？這裡有五大預測！

摘要：分析師認為，更嚴的監管很可能導致虛擬貨幣再度暴跌，比特幣跌至 4000 美元及漲至 30000 美元都有可能。從整個市場來看，其他幣種仍將繼續崛起，但比特幣的老大地位將難以撼動。

2018 開年第一周，在比特幣偃旗息鼓之際，瑞波幣、以太幣等其他虛擬貨幣大放異彩，與區塊鏈相關的公司股價也急速爆發，讓整個市場備受矚目。

那麼，接下來比特幣以及整個虛擬貨幣市場在年內將如何演進，CNBC 根據近期對大量分析師的採訪，總結了五大可能。

1、更多機構將涉足虛擬貨幣

Canaccord Genuity 分析師 Michael Graham 表示，他們的機構投資者客戶對於了解以及參與虛擬貨幣市場很感興趣，「隨著 2018 年的到來，這將會是機構投資者更多參與這一領域的一年。」

事實上，適合機構投資者參與的比特幣相關投資品種，已經在不斷增長。除了去年 12 月芝加哥期權交易所 (Cboe) 和芝加哥商業交易所 (CME) 推出比特幣期貨交易之外，美國券商 Cantor Fitzgerald 以及那斯達克交易所也都在計劃推出自己的衍生品。

此外，CNBC 報導稱，不少分析師還期待着美國監管層能在今年下半年或者明年年初批准比特幣 ETF 交易。CoinDesk 研究負責人 Nolan Bauerle 稱，「隨著受到監管的期貨市場在 2017 年上線，ETF 在 2018 年獲得批準的鋪墊已經打好。」

2、監管加強，比特幣價格或將下滑

在虛擬貨幣市場不斷進化的同時，隨之而來的監管也將更多。

在過去幾個月中，美國證券交易委員會（SEC）頻繁提醒投資者注意虛擬貨幣相關風險，並且叫停了一些公司通過發行代幣融資的活動。

上述提到的 Graham 表示，監管的強化今年會看到，而更嚴的監管可能會導致「整個行業出現較大的價格大幅擾動事件。」

CoinMarketCap 數據顯示，在過去 12 個月時間裡，比特幣價格漲逾 15 倍，目前大約在 17000 美元附近，但是較 19800 的歷史高點仍跌逾 14%。過去數周，其他虛擬貨幣開始強勢發力，整個虛擬貨幣市場的總市值達到約 8000 億美元。

Blockchain Capital 研究負責人 Spencer Bogart 認為，監管的動作很容易重創虛擬貨幣的漲勢，而對於很多虛擬貨幣基金來說，如果一個月出現 25% 的跌幅，他們是很難承受的。

3、大幅波動不可避免

虛擬貨幣投資公司首席投資官 Ari Paul 認為，整個市場仍將面臨巨大的波動，對於比特幣來說，今年價格跌至 4000 美元以及漲至 30000 美元都是有可能的。

不少分析師認為，推動比特幣價格上揚的一個因素，就是比特幣的分叉。在比特幣分叉出新的幣種時，原來持有比特幣的人也將得到分叉幣獎勵，

Graham 表示，2018 年將有更多分叉幣出現，「我們認為，這些分叉事件對於比特幣的價值來說，短期是利多，但長期則是阻礙。」

4、比特幣仍是老大，但其他虛擬貨幣將繼續崛起

在過去兩周比特幣價格停止大漲的同時，瑞波幣等後起之秀表現耀眼。虛擬貨幣交易所 ShapeShift CEO Erik Voorhees 表示，相比於一年前比特幣的主導地位而言，現在在其平台上的交易中，已經有一半不是比特幣交易。

不過對於新入場的人來說，他們進入這個市場首先接觸的仍將是比特幣。Autonomous 金融科技策略負責人 Lex Sokolin 表示，比特幣仍有巨大的網路效應，「在我看來，還沒有哪個代幣在支付上能表現更好。」

5、虛擬貨幣相關 IPO 或將出現

在虛擬貨幣市場突飛猛進的同時，相關的企業也迅速發展。美國虛擬貨幣交易所 Coinbase 如今估值達到 160 億美元，CNBC 報導稱，該公司曾暗示可能考慮 IPO。

Graham 提到，今年公眾應該會看到虛擬貨幣相關公司的 IPO 以及區塊鏈相關 IPO。他認為，對於虛擬貨幣相關企業，他們如果要想給美國監管機構帶來好印象，可能還是要走發行股票這種「老路」。

『新聞來源／華爾街見聞』