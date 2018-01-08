【復牌】迅捷環球(00540-HK)控股股東就可能售股訂諒解備忘錄

迅捷環球控股(00540-HK)公布，據公司主席、行政總裁、執行董事兼控股股東黃志深先生及公司執行董事陳洪光通知，由黃先生實益全資擁有的皓天控股有限公司、陳先生、鄧惠珊女士及區維勝先生(統稱「售股股東」)于2018年1月5日就可能銷售公司股本中的普通股約4.03億股(相當于售股股東所持全部公司已發行股本約67.09%)與一名獨立第三方(潛在買方)訂立諒解備忘錄。

可能交易須待訂約方進一步磋商及簽立正式買賣協議後方告作實。根據諒解備忘錄，自諒解備忘錄日期起至及包括2018年3月29日止期間(獨家期間)，售股股東不得就可能交易與任何其他人士直接或間接進行磋商或達成協議。諒解備忘錄將于獨家期間屆滿或就可能交易簽立正式協議時終止。

根據諒解備忘錄，誠意金2000萬港元已于簽署諒解備忘錄時支付予售股股東。倘訂約方于2018年1月26日或之前尚未訂立正式協議，則額外誠意金4000萬港元將随即支付予售股股東。倘訂約方于獨家期間屆滿時或之前仍未訂立正式協議，則誠意金及額外誠意金可于若幹情況下煺還予潛在買方，否則其將全數由售股股東沒收。

應公司要求，股份已自2018年1月5日下午1時正起在聯交所短暫停止買賣，以待刊發本公布。公司已向聯交所申請股份自2018年1月8日上午9時正起恢復買賣。

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