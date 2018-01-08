每枚價值52美元 委內瑞拉宣布發行1億個「石油幣」

新華社報導，委內瑞拉總統馬杜羅 5 日發表電視演說中宣布，他已下令將於近日首批發行 1 億個數位加密貨幣 “石油幣”。

馬杜羅說，每個石油幣都有委內瑞拉的 1 桶原油作為實物抵押。“石油幣”的首次發行將由虛擬貨幣交易所承擔，目前該交易所正在試運行中。目前委內瑞拉全國正式註冊的數位貨幣 “礦工”(數位貨幣的生成過程被稱為“挖礦”，用電腦“挖掘” 數字貨幣的人被稱為 “礦工”) 超過 9 萬名，活躍 “礦工” 超過 5 萬名。

他邀請所有數字貨幣 “礦工” 出席本月 14 日舉行的全國 “礦工” 大會，會議上將正式發布 “石油幣” 白皮書。



馬杜強調，“石油幣” 是第一個由主權國家發行並具有自然資源作為支撐的加密數位貨幣，將被用來進行國際支付，成為委內瑞拉在國際上融資的一種新方式。這一數字貨幣將幫助委內瑞拉渡過目前的經濟困難，打破美國的金融封鎖。



去年 12 月，馬杜羅宣布將該國奧里諾科重油帶阿亞庫喬區塊 1 號油田的全部石油儲量作為發行 “石油幣” 的物質基礎。該油田的石油儲量超過 50 億桶，按當前油價計算市值超過 2600 億美元。如此一來，一個 “石油幣” 目前約相當 52 美元。



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