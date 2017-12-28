委內瑞拉石油幣價多少？委國總統：每個石油幣等同一桶油價

新華社今 (28) 日報導，委內瑞拉總統馬杜羅 27 日說，委內瑞拉即將發行基於該國石油資源的加密數位貨幣「石油幣」(petro)，每個 「 石油幣 」 價值等同於一桶原油。

馬杜羅當天在電視講話中宣布，將該國奧里諾科重油帶阿亞庫喬區塊 1 號油田的全部石油儲量作為發行 「石油幣」 的物質基礎。該油田的石油儲量超過 50 億桶。

馬杜羅說，未來將把特定區塊的黃金資源也納入進來作為 「石油幣」 的物質基礎。他要求在全國建立一批挖掘加密數位貨幣的礦場，但沒有透露更多關於的技術細節和正式發行時間。

香港 01、國際金融報日前報導，委內瑞拉國家過份依賴石油經濟，高達 95% 外匯收入都依賴石油，然而油價價格下跌導致債務攀升，真正貨幣「玻利瓦」大量貶值。

報導指出，儘管委內瑞拉曾經是拉美最富有的國家，然而近幾年經濟嚴重衰退，目前，其外匯儲備不足 100 億美元。食物短缺、醫藥和工業投入嚴重不足，通膨率高達 1000%。國際貨幣基金組織（IMF）預期，2018 年其通膨率會超過 2300%。

香港 01、國際金融報報導，馬杜羅抗議是美國控制油價令國家經濟下滑。美國以馬杜羅實行獨裁統治為由，對委內瑞拉實施經濟制裁，這也讓委內瑞拉面臨破產危機。

美國總統川普今年 8 月簽署行政令，宣布對委內瑞拉實施今年以來第四輪金融制裁，非但禁止美國金融機構參與委內瑞拉政府和國有石油公司新的債券和股權交易，還禁止美方機構參與委內瑞拉公部門現已發行的部分債券交易等。

報導指出，為了反擊，9 月份，馬杜羅宣布，委內瑞拉將在國際支付中使用人民幣、歐元、日元、俄羅斯盧布等組成的一籃子貨幣，替代美元作為國際結算貨幣，以擺脫對美元的依賴，同時在官方外匯拍賣系統中，也逐漸用一籃子貨幣替代美元。

本月初，馬杜羅曾表示委內瑞拉將發行基於該國石油、天然氣、黃金、鑽石等資源儲量的加密數位貨幣，並取名為 「石油幣」 。這種貨幣將被用來進行國際支付，成為委內瑞拉在國際上融資的一種新方式。

香港 01 援引路透社報導指出，馬杜羅認為， 「石油幣」可以對抗金融「世界大戰」，表示此加密貨幣可跨越金融制裁進行交易，協助國家走出危機。

據悉，委國政府已專門建立由科技、經濟和法律等領域的專家組成的機構，負責 「石油幣」 項目的推進。