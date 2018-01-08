一汽轎車擬增資入股摩拜出行 持有10%股權

共享汽車風口驟起，單車領域新銳摩拜和傳統汽車行業也開始強強聯手。

1月6日晚間，一汽轎車發布公告稱，擬對摩拜出行進行增資入股。增資後一汽轎車持有摩拜出行10%的股權，按照相應股權比例行使股東權益及義務。

摩拜出行是摩拜旗下共享汽車平台，首批共享汽車已於12月29日在貴安新區上線，均為新能源電動汽車，包括北汽集團和一汽集團產品。

就在12月29日，摩拜在貴州省聯合中國一汽、新特新能源等公司舉行上線活動，正式宣布摩拜共享汽車項目啟動。此次上線的均為新能源電動汽車，采用一汽轎車奔騰B30EV，貴州地區用戶可通過摩拜單車App上新增的共享汽車入口，進行一鍵開鎖、臨停鎖車、關鎖還車、訂單支付。

在沈寂了多年之後，共享汽車市場硝煙再起，這一次，大家不約而同地瞄向了“分時租賃”共享汽車的細分市場。

不久之前的11月，網上送餐平台“美團”也宣布進軍分時租賃共享汽車市場。更早的2017年8月，滴滴出行就宣布正式進入分時租賃市場，"滴滴分分租"已經在上海、武漢、成都三地試運營。

各家巨頭們也在不遺余力地做著準備，大戰一觸即發。2017年10月，美團宣布完成40億美元融資；12月，滴滴也宣布從軟銀等組成的財團融資40億美元。而摩拜更是直接與北汽、一汽兩家傳統汽車廠商合作，所獲助力並不亞於大額融資。

正所謂“兵馬未動，糧草先行”，如今“糧草”已備，最終鹿死誰手，讓我們拭目以待。

以下為公告全文：

附：一汽轎車股份有限公司關於與貴安新區摩拜出行科技有限公司簽訂戰略合作協議的公告

重要內容提示

隨著市場及相關政策的變化，本協議未來的履行具有不確定性。

本次簽署協議僅為雙方合作的戰略性合作協議，具體實施內容和進度存在不確定性。

本協議預計不會對公司2018年經營業績和財務狀況構成重大影響。

一、協議簽署概括

2018年1月6日，一汽轎車股份有限公司（以下簡稱“公司”）與貴安新區管理委員會簽訂了《戰略合作協議》。 根據上述戰略合作協議，當日公司與貴安新區摩拜出行科技有限公司（以下簡稱“摩拜出行”）簽訂了《戰略合作協議》（簡稱“本協議”）。

二、協議當事人

單位名稱：貴安新區摩拜出行科技有限公司

法定代表人：夏一平

註冊資本：2000萬

主營業務：軟件技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術進出口；汽車、新能源車的租賃服務；汽車、新能源車的零配件、通信和電子設備進口、批發、裝配、倉儲；通信和電子設備的維修、售後服務；商務咨詢服務；系統集成工程的技術開發、技術轉讓、技術咨詢和技術推廣；技術服務及計算機技術咨詢服務；設計、制作、代理、發布廣告；銷售：服裝、鞋帽、日用品、文化用品、體育用品、玩具、電子產品。

註冊地址：貴安新區高端裝備制造產業園南部園區

與公司的關系：不存在關聯關系

三、協議主要內容

甲方：貴安新區摩拜出行科技有限公司

乙方：一汽轎車股份有限公司

（一）合作背景

貴安新區摩拜出行科技有限公司是集軟件技術開發、技術咨詢、新能源租賃、出行服務於一體的科技公司。

一汽轎車股份有限公司是中國第一汽車集團有限公司的控股子公司，是一汽集團發展自主品牌乘用車的主要企業之一。公司的主營業務為開發、制造和銷售乘用車及其配件。

未來是出行主導的時代，一汽轎車與摩拜出行共同抓住汽車產業變革與升級的重大機遇，從技術創新、政策法規、行業標準、大數據應用等多維度開展合作，搶占未來出行產業的戰略制高點。

雙方依照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規規定約定，遵循平等、自願、公平和誠信的原則，經過雙方充分協商，就有關事宜達成戰略合作協議。

（二）項目合作內容

1、一汽轎車擬對摩拜出行進行增資入股。增資後一汽轎車持有摩拜出行10%的股權，按照相應股權比例行使股東權益及義務。

2、一汽轎車作為摩拜移動出行產品的提供商、制造商，與摩拜出行在定制版領域的整車生產、研發，出行服務領域的整車銷售進行相關合作。

3、摩拜出行與一汽轎車共享移動出行領域操作經驗、運營模式、客戶數據等相關資源。

4、摩拜出行與一汽轎車共享其他優勢資源，包括但不限於金融服務、售後網絡等相關戰略資源。

（三）責任與義務

1、甲方的責任與義務

（1）指定專人為該項目提供對接服務。

（2）積極協助乙方進行項目盡職調查、審計、評估、備案工作。在乙方履行完增資手續後，甲方按照乙方實際出資額完成工商註冊登記、稅務登記等手續。

（3）與乙方簽署增資意向書，同時協調解決項目落地過程中的相關問題，確保項目順利實施。

（4）若上述項目合作內容發生變化，應第一時間通知乙方。

2、乙方的責任與義務

（1）按規定的時間和方式增繳出資。

（2）按照國有資產相關管理規定進行法務、財務盡職調查、審計、資產評估及備案等相關審批程序。

（3）及時提供為辦理增資手續所需要的全部文件、證明，為甲方增資提供各種服務和便利條件。

（4）在乙方履行完增資手續後，根據法律和公司章程，享有出資人應當具有的其他權利。

（四）協議的生效條件及違約責任

1、本協議自雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章後生效。

2、當甲方違約或造成乙方損失時，乙方有權獲得甲方的補償或賠償。在增資過程中，由於乙方的過失造成甲方損失的，乙方應當對甲方承擔賠償責任。雙方必須嚴格履行本協議的規定，若一方不履行協議或不完全履行協議，另一方有權要求對方采取補救措施或追究對方違約責任。

四、協議對上市公司的影響

公司與摩拜出行的合作，有利於公司在移動出行新領域的發展，抓住汽車產業變革與升級的重大機遇，搶占未來出行產業的戰略制高點，提升公司的持續發展能力。本協議的簽訂，預計不會對公司2018年經營業績和財務狀況構成重大影響。

五、風險提示

1、隨著市場及相關政策的變化，本協議未來的履行具有不確定性。

2、本次簽署協議僅為雙方合作的戰略性合作協議，具體實施內容和進度存在不確定性。

六、協議的審議程序

本協議為戰略性協議，無需提交董事會或股東大會審議。公司將視具體合作情況，按照《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等規定和要求，履行相應的決策程序和信息披露義務。

敬請廣大投資者關註，註意投資風險。

特此公告。

一汽轎車股份有限公司

董 事 會

二一八年一月八日

本文來自華爾街見聞

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