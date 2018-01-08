盈信控股(00015-HK)斥1.5億購塑膠原料等業務

盈信控股(00015-HK)公布，於2018年1月5日，公司直接全資持有的附屬公司Profit Chain Investments Limited作為買方，與獨立第三方劉大鈞訂立收購協議，據此，Profit Chain斥資1.5億元購入RICHREAR INTERNATIONAL LIMITED，RICHREAR唯一業務為持有富亮香港之全部已發行股本。富亮香港主要從事製造和銷售塑膠原料、色料及複合母料，其同時持有富亮深圳之全部權益、該等物業及若干位於香港的物業。

富亮深圳為於中國成立之有限公司，其主要業務為加工塑膠原料、色料及複合母料，其營業地點位於該等物業。該等物業位於中國深圳市寶安區松崗街道洪橋頭工業村的工業用地(107國道松崗段608號)，佔地約壹萬平方米；土地上建有六棟三至六層高的建築物，包括一棟辦公樓、三棟廠房及兩棟員工宿舍；土地使用權年限為五十年(即1992年11月13日至2042年11月12日)。

公司指該收購為更妥善地管理集團之業務風險及使業務更多元化，董事會一直在考慮及探討投資於不同項目之合適機會。董事相信，收購事項將可讓本集團擴闊收入來源及增強其資產基礎。緊隨收購事項後，目標集團的所有成員將成為公司之間接全資附屬公司，而其資產、負債及業績將自成交日起被合併入集團的賬目。

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