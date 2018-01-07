MLB／教士、藍鳥交易藍鳥得到18轟工具人

大聯盟今（7）日有球隊完成交易，教士隊宣布，交易出去年 18 轟的工具人 Yangervis Solarte（索拉提），從藍鳥隊得到外野手 Edward Olivares 和投手 Jared Carkuff。

30 歲的 Solarte，去年為教士隊出賽 128 場，打擊率 2 成 55、上壘率 3 成 14、長打率 4 成 16，外帶 18 發全壘打。藍鳥總管 Ross Atkins 表示，不論 Solarte 守二壘、游擊，有時候協防三壘，他也能在一壘，而且以前還是外野手，就是看上他的多功能性。

藍鳥送出農場排名第 18 的 Olivares，他在 1A 出賽 101 場，打擊率 2 成 77、上壘率 3 成 30、長打率 5 成 00，轟出 17 發全壘打還有 18 次盜壘；24 歲的投手 Carkuff 去年在小聯盟 4 個層級出賽，共投 63 局防禦率 3.86。

Solarte 的合約將到 2020 年，今年年薪 412 萬美元，去年 12 月藍鳥在和紅雀的交易中得到內野手 Aledmys Diaz。

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