NBA／明星賽選詹皇當隊友字母哥：他可能來公鹿打球

根據美媒報導，公鹿球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo 在受訪時表示，如果最終他成為全明星賽的隊長，那他將會選擇騎士「詹皇」LeBron James 當自己的隊友，而理由相當令人玩味。

昨天 NBA 官方公布了明星賽第一階段的結果，今年進步顯著、球風又相當具有觀賞性的 Antetokounmpo 成為東區「票王」，票數甚至壓過了 James。而根據去年修改的規則，明星賽的隊長將有選擇自己隊友的權利。

Antetokounmpo 首先表示，自己想選進隊友 Eric Bledsoe 以及 Khris Middleton，因為沒有他們，自己沒辦法取得這樣的成就。不過這兩人目前能進入到明星賽的機會不大。

而除了隊友之外，Antetokounmpo 認為自己會選擇 James，因為這樣的話，他們就能打好關係，這樣後者未來或許有機會來到公鹿打球。

Giannis Antetokounmpo 本季場均 29.1 分、10.4 籃板、4.7 助攻，另外還有 1.6 抄截和 1.3 火鍋，繳出不可思議的可怕數據，不僅入選明星賽，甚至也有機會來角逐 MVP。

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