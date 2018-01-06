退將怒批桌曆女郎不倫不類海軍：非軍人

海軍司令部與群益期貨合作，製作民國 107 年公益桌曆。不過，退將怒批桌曆中女郎打扮有失海軍專業，顯得不倫不類。海軍回應表示，桌曆中女性主角為期貨公司員工，並非海軍女性士官兵。

前海軍副參謀長、海軍備役中將蘭寧利 2 日在臉書 PO 文痛批海軍形象桌曆，他怒批「今年的第一頁就讓我氣結，這種不倫不類的女性頭髮能代表海軍？是選美？還是秀場賣藝？政戰部這種媚俗的做事方法，有你們跟沒有你們有什麼兩樣。」

蘭寧利更質疑，照片中女性官兵「為什麼頭髮不能學美海軍？看看美海軍女性官兵的頭髮是怎麼規定的？海軍士官綁個髮髻（俗稱戰鬥麵包）」。

海軍官員表示，月曆影像內容是透過官兵弟兄姐妹與群益女孩共同詮釋海軍真實現場，且美、日、韓都有類似作法，海軍先前已考察過，評估過才作這樣的影像呈現。官員強調，桌曆中女性主角為期貨公司員工，並非海軍女性士官兵。

107 年公益桌曆群益公司首刷印製 5,000 份開放國內企業、機關團體、社會大眾認購，所得收入將全額捐贈「財團法人國軍暨家屬扶助基金會」及「財團法人罕見疾病基金會」社福機構，群益公司已率先響應先捐出 100 萬元作公益。

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