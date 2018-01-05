【港股解碼】華新手袋謀上市，風險和機遇同在！

1月4日，港交所公布華新手袋國際控股有限公司聆訊後資料集，意味著這家全球第五大非皮革手袋原始設備制造商（OEM）距離成功上市又進了一步。

全球第五大非皮革手袋制造商

根據資料集提供信息，華新手袋主要服務于總部設在美國、加拿大、西班牙、瑞典及日本的知名跨國時尚品牌客戶，制造並出售各種樣式、類型的手袋。主要定位于零售市場中的大衆市場及中價産品，即出廠價低于100元（人民幣）的非皮革手袋。

華新手袋所生産産品主要銷往北美洲、歐洲及亞洲。最近3年，華新手袋的收益持續增長，已經由2015財年的5.46億港元增長至2017財年的6.77億港元。根據往期記錄，華新手袋通過向北美洲市場銷售獲得的收益分別占該財政年度總收益的87.5%、76.3%、71.5%。

顯然，北美洲市場是華新手袋的第一大市場，但在具體收益額波動並不明顯的情況下，北美洲收益占比略有下降，說明華新手袋通過向歐洲和亞洲市場銷售取得的收益增加明顯。不僅如此，歐洲市場的收益貢獻占比也有明顯的增長，從2015財年的3.7%增長到了2017財年的17.5%。

按出口地劃分華新手袋收益明細圖源：港交所

市場向好，策略正確

華新手袋年年增長的收益有賴于整體向好的市場，和正確的業務策略。根據知名調研機構弗若斯特沙利文的報告，全球大衆市場及中端非皮革手袋零售市場正按照5.6%的複合年增長率增長，整個市場的銷售額已經由2012年647億美元增長至2016年的804億美元。

此外，華新手袋及時、正確的業務發展計劃也幫其節省了不少開支。相關數據顯示，2015財年時，華新手袋81.4%的收益都來自中國工廠制造的産品，僅有18.6%來自柬埔寨的工廠。而短短兩年後，這組數據就變成了51.6%和48.4%。也就是說，華新手袋逐漸將生産地轉移出中國，搬遷至了勞工成本相對低廉的柬埔寨。

按産品劃分華新手袋收益明細圖源：港交所

根據弗若斯特沙利文提供數據，2016年中國手袋OEM行業的勞工平均月薪爲3231.5元人民幣，而柬埔寨僅爲164.2美金（約合1064元人民幣），單位勞工成本價格壓縮超2/3！更爲重要的一點是，從柬埔寨出口的手袋在加拿大、歐盟成員國及日本享有優惠關稅待遇，這意味著華新手袋通過生産地的遷移又成功減少了關稅的支出。

手袋OEM行業的勞工平均月薪（左爲中國，右爲柬埔寨）圖源：弗若斯特沙利文

加上油價暴跌導致華新手袋生産所需若幹原材料（如PU、PVC）價格也隨之下滑，華新手袋最近3年的原料成本也不高。幾點利好相加，就有了華新手袋這份亮眼的財報。

與機遇同在的風險

盡管如此，華新手袋的未來發展也隱隱存在幾處風險。因爲華新手袋的生産地主要在國外、客戶也主要在國外，所以華新手袋要面對的第一大風險就是各國不確定的關稅和經濟政策。一旦關稅的優惠紅利消失，或者不慎被起訴反侵銷，損失將再在所難免。

其次，則是華新手袋將工廠搬遷至柬埔寨帶來的副作用。畢竟經濟基礎決定了上層建築，柬埔寨經濟發展相對落後，別說出現政局動蕩，即使只是出現勞工騷動，華新手袋還能不能成功以相對低的薪酬招到熟練的工人著實要打上一個問號。

何況，柬埔寨的勞工薪酬雖低，整體也還是處于上升狀態，並不利于華新手袋保持價格競爭優勢。而在大衆市場上，價格往往是決定消費者行爲的第一要素。

華新手袋謀劃IPO 圖源：網絡

按照相關IPO文件披露信息，華新手袋若能成功上市，籌得資金將用于擴充柬埔寨的生産設施，擴充並加強柬埔寨工廠的生産前産品開發服務，購置硬軟件升級IT系統，翻新辦公室、工廠等，或用作一般營運資金。

對于華新手袋這樣定位于大衆市場的OEM廠商來說，這樣做無可厚非！畢竟成本決定了價格，價格決定了銷量。

作者：熊思怡

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