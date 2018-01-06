北方新能源收購天津津熱天然氣

全速擴展新能源業務 冀發展為多元化綜合新能源企業



香港, 2018 年 1 月 5 日 - (亞太商訊) - 北方新能源控股有限公司（「北方新能源」/ 「集團」；股份編號：8246）今欣然宣布簽訂買賣協議，有條件同意收購從事經營液化天然氣「（LNG）站，業務包括向第三方購買、接收、銷售、交付天然氣含液化天然氣之公司 - 天津津熱天然氣銷售有限公司（「天津津熱天然氣」）的 91% 註冊資本，金額為人民幣 18,200,000 元（約 21,912,800 港元），收購事項之總代價為人民幣 78,400,000 元（約 94,393,600 港元）。完成交易後，天津津熱天然氣將成為集團之非全資附屬公司，其財務業績將於集團的財務業績中綜合入賬。



天津津熱天然氣於中國天津擁有兩個液化天然氣站，兩者均擁有優越的地理位置，處於多條主幹道路的交匯處。其中一個 LNG 站乃天津市最大型的 LNG 儲罐，坐落於北辰區北外環線旁。至於另一個位於北辰工業園內，該園區乃天津唯一一家以醫藥醫療產業為功能定位的園區，園區內有多家知名國企。



透過收購天津津熱天然氣，集團的業務範圍將由以往的承接工程項目全速擴展至包括於天津供應液化和氣化天然氣及提供技術諮詢的全面服務，不但能擴大收入來源，更能帶領集團走上新台階，發展為多元化的綜合新能源企業。



中國政府在《北方地區冬季清潔取暖規劃（2017-2021）》中提及以京津冀及周邊地區為重心的「2+26」重點城市發展目標提倡以天然氣與電供替代散燒媒，集團深信相關國策將有利集團持續發展新能源行業務。長遠而言，業務可由天津地區逐步發展至全國。未來，管理層會繼續發掘合適的收購機會及夥拍實力雄厚的合作夥伴，旨在締造更大的股東價值。



北方新能源控股有限公司

北方新能源控股有限公司（「北方新能源」）前稱名軒（中國）控股有限公司，於二零一一年在香港聯合交易所創業板上市（股份編號：8246)。集團於二零一五年七月正展開展新能源開發、其相關技術之研發及建築工程業務。集團亦從事餐廳經營業務、提供管理服務及銷售加工食品和海鮮，並於二零一五年將業務擴充至物業投資行業。



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