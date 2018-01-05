【港股解碼】人人離不開手機的時代 “網絡視頻”行業發展到哪一個階段？

網絡視頻行業順應時代，爆發期即將到來

網絡視聽行業在這個人人離不開手機、網絡的時代中火速發展著，這個行業究竟發展到哪一個階段了呢？

目前來看，網絡視聽還未達到真正的長期持續穩定的盈利能力，隨著5G的普及的臨近以及人工智能産業的飛速發展，預計網絡視聽行業即將迎來爆發期。

既然說到網絡視聽行業，那麽不得不提這家企業，成立于2005年的第一視頻集團（00082-HK），于2006年香港主板上市，成爲了中國第一家上市的網絡視頻企業，也是中國最大的新媒體産業集團之一。

該公司主要業務爲互聯網視頻新聞、網絡電視、手機視頻新聞等制作播放，另外附加網絡廣告發布的業務，與此同時，該公司從事彩票及手機遊戲開發、銷售相關等業務。

第一視頻全票收購易首發展，用意何在？

作爲中國第一家上市的網絡視頻公司，在行業爆發期即將到來之際，怎能沒有動作呢？

2018年1月4日，第一視頻發布公告稱，該公司擬向Rising GreenLimited收購易首發展有限公司全部股權，此次收購價格爲6.3億港元，其中2.38億港元將以現金支付，另外款項，分別以2.52億港元代價股份和1.4億港元的可轉換股債券結算。

據悉，易首發展有限公司是一家投資控股公司，旗下持有“瘋狂體育”全部已發行股本。而此次收購間接獲得n家公司控制權，“瘋狂體育”手握一家外商獨資企業的全部股權，通過這家外商獨資企業，第一視頻可以間接控制OPCO的財務與經營。

公司迎來利好，股價跳空高開

而OPCO是一家在中國成立的公司，而其業務正好與第一視頻相匹配，該公司旗下業務有直播平台業務、體育相關産品開發及營運、手機和網絡遊戲應用程序以及網絡咨詢平台業務。

在這則“收購網絡及手遊公司”的消息發布後，公司股價也做出反映。早盤跳空高開11.6%于0.25港元每股價位，開盤後放出巨額成交量一路走高，衝擊高點0.275港元每股價位，隨後震蕩回落，並于尾盤收回，形成了一根長上影的陽線圖形，截至收盤振幅達13.39%。

公司業務主要以網絡視聽新媒體爲主，此次收購發生後擴大了公司的規模及體量，在遊戲版圖上，符合了將公司微視頻新聞流量的變現，將流量導入網絡遊戲中，爲事實上，公司在近兩年以來，網絡遊資的額收入呈現增長態勢。但遊戲業務的發展離不開公司主營業務“網絡視頻”的發展，只有依托于快速增長的網微視頻的新聞流量，遊戲版圖才得以成長。

從最新的財務報告來看，電信媒體業務整體呈現上漲態勢，截至2017年6月30日止6個月，公司來自外部客戶收益同比上升31.64%至92.18百萬港元。

相應的，公司整體收益也有一定幅度的提升，截至2017年6月30日止6個月，公司收益由70.02百萬港元同比上升22.16%至92.18百萬港元。

面對著即將“風起雲湧”的行業狂潮，第一視頻似乎已經准備好了。

■ 作者｜王潤萍

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