深交所推出市場首單“一帶一路”公募熊貓公司債

據深交所1月5日消息，普洛斯洛華中國海外控股(香港)有限公司面向合格投資者公開發行“一帶一路”公司債券(以下簡稱普洛斯 “一帶一路”公司債)經深交所預審核，于近日獲得中國證監會核準，标志市場首單 “一帶一路”公募熊貓公司債券正式落地。此單“一帶一路”熊貓公司債券的推出，是深交所在中國證監會領導下，積極響應國家戰略部署，有序擴大金融對外開放，穩步推進人民币國際化，優化金融資源配置，提升資本市場服務實體經濟能力的重要舉措。

普洛斯“一帶一路”公司債申請額度不超過人民币120億元，主體和債項評級均為AAA，募集資金擬用于發行人控股股東普洛斯集團收購“一帶一路”歐洲沿線物流基礎設施資産。相關收購將有利于“一帶一路”沿線設施聯通和貿易暢通，鞏固中歐合作基礎，有利于探索提升金融活水支持“一帶一路”建設新機制、新實踐。

自國家發展改革委、外交部、商務部聯合發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》後，“一帶一路”建設從理念轉化為行動，從願景轉變為現實，其中基礎設施互聯互通是“一帶一路”倡議中的優先建設領域。深交所緊緊圍繞國家發展戰略要求，持續創新投融資模式，積極參與區域基礎設施建設，大力支持“一帶一路”重要項目實施。

下一步，深交所將進一步根據中國證監會安排部署，繼續積極支持“一帶一路”沿線國家和地區的優質發行主體發行人民币債券，募集資金用于“一帶一路”建設，更好地服務于國家戰略。

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